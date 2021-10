Pomarico, dopo la richiesta inviata dalla sezione locale di Adiconsum al Presidente della Regione Basilicata, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, ai Presidenti delle Provincie di Potenza e Matera, ad Anas Spa- Struttura Regionale Basilicata, al Presidente del COTRAB, al Presidente delle FAL, al Sindaco del Comune di Pomarico e per conoscenza alla Grassani e Garofalo di Policoro ( quale aggiudicataria del servizio di trasporto urbano e scolastico nel territorio di Pomarico) in cui si chiedeva, ciascuno per la rispettiva competenza, di attivare tutte le procedure necessarie per rendere immediatamente operativa la piazzola di sosta con la tempestiva programmazione delle fermate degli autobus con i relativi orari, rendendola quindi fruibile ai tanti cittadini diretti verso le varie destinazioni, finalmente arrivano le prime risposte, con missiva prot. nr 174123 del 27.10.2021 inviata al Dirigente dell’Ufficio Trasporti della Provincia di Matera dott. De Capua Enrico da parte del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Trasporti della Regione Basilicata , Ing. Donato Arcieri, si comunica( segue testo integrale della missiva)”..è pervenuta la richiesta dell’Associazione Adiconsum, che si allega alla presente, con la quale si richiede l’attivazione di una fermata bus nel territorio di Pomarico, in prossimità della rotatoria che collega la S.S. 7 Appia e la strada Provinciale in Località Le Baracche. Si chiede che codesta Amministrazione Provinciale, di voler porre in essere ogni necessario ed utile provvedimento finalizzato alla soluzione di tale problematica .In attesa di celere riscontro, distinti saluti.”

Il Segretario cittadino Adiconsum Pantone: Encomiabile la tempestività con cui si è attivato l’Ing Arcieri, non appena gli è pervenuta, sulla sua scrivania ,la nostra richiesta, aspettiamo quindi il riscontro da parte dell’Ente di Via Ridola, così da informare doverosamente i cittadini.