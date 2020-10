Fresca di installazione, voluta dal Comune di Matera e dal sindaco Raffaello De Ruggieri, è la targa maiolicata che campeggia nella Piazza del Calderaro fino ad avant’ieri Piazza della Cittadinanza Attiva.



E’ la piazza du ”quallarel”, come si dice in dialetto materano, degli stagnini, come evidenzia il monumento al “calderaio” opera dell’ eclettico artista materano Nicola Morelli e delle targhe posta al basamento dal Lions Club nel 1982. Il Club service che aveva fatto apporre la targa di piazza della Cittadinanza Attiva, destinata – a quanto pare- a contrassegnare un altro luogo operoso (progetto di recupero permettendo) nella zona nord della città. Ma siamo in centro, nella piazzetta che fiancheggia via delle Beccherie, luogo che porta nelle piazze Duomo e del Sedile e che fiancheggia gli accessi ai rioni Sassi. La targa, opera dell’artista Peppino Mitarotonda, rafforza il legame con la figura di un artigiano che è stata tante parte della storia produttiva di Matera e tra l’altro ispirata a un concittadino della Prima Repubblica che per anni nella sua bottega ha battuto di incudine e martello su metalli e manufatti di diversa foggia. Non possiamo che ricordare con nostalgia e gratitudine questa categoria di artigiani che con competenza, impegno e fatica ha scritto una pagina importante dell’artigianato materano. Una ‘’Colonna’’ dei saperi operosi del passato.