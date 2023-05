Piazzale, autostazione, terminal bus? Ma completate i lavori in via Don Sturzo

Non è la prima volta che ci occupiamo del ”piazzale’ (tale è) ‘ per i bus extraregionali in transito a Matera da via don Luigi Sturzo e dei disagi che i passeggeri vivono in assenza di pensilina e di servizi elementari come quelli igienici. Ma finora non si è andati oltre il rifacimento del manto stradale, e della sistemazione- necessaria- di un dosso artificiale utilizzato come attraversamento pedonale. Nulla ancora sui tempi di consegna del fabbricato in mattoncini destinato all’accoglienza dei passeggeri, che in questi giorni si sono beccati più di un acquazzone. E il ”piazzale” bus di via Don Sturzo continua a dare, per la sua incompletezza e per i ritardi nei tempi di consegna, una pessima immagine dell’offerta tursitica cittadina. Sull’argomento ritorna Antonio Serravezza che tira fuori l’enciclopedia web ”wikipedia” su cosa dovrebbe essere una autostazione e come avrebbe dovuto essere progettata. E qui viene il dubbio: autostazione, terminal bus o un semplice piazzale visto che a Serra Rifusa, alla stazione delle Fal, c’e un parcheggio per auto e bus destinato anche a questo scopo che è largamente sottoutizzato, perchè legato a un progetto intermodale di metropolitana leggera carente nel ”vettore” (un treno urbano per accrescere la frequenza delle corse) e naturalmente sulla copertura dei costi. Un discorso a tre : Comune, Regione e Fal ancora sulla carta. Se ne riparlerà, forse con la giunta Bernardi ter. Nel frattempo va sollecitata l’impresa che si occupa della stazione bus di via don Sturzo a completare quanto avviato.



Le riflessioni di Serravezza.

Chi ha commissionato e progettato il terminal dei bus a Villalongo bastava che leggesse la spiegazione su Wikipedia :

”COMPOSIZIONE DELL’AUTOSTAZIONE – La struttura è dotata di un piazzale per le manovre degli autobus e autosnodati e da fermate che servono per poter garantire l’entrata e l’uscita dell’utenza dai veicoli. Gli autobus devono essere posizionati presso gli stalli, i quali sono composti da una piazzola di sosta per l’automezzo e da un marciapiede con pensilina. Le autostazioni possono anche essere dotate di un fabbricato, all’interno del quale possono trovarsi alcuni servizi come la biglietteria, la sala d’aspetto, il bar, l’edicola e i servizi igienici. Al fine di facilitare l’interscambio con mezzi diversi di trasporto pubblico, le autostazioni possono essere ubicate nei pressi di stazioni ferroviarie e aeroporti, ma anche nei pressi di metropolitane, posteggi per i taxi e altri sistemi di trasporto urbano.”

Intanto piove a dirotto e nessuno parla se non i viaggiatori che questi giorni non sanno dove rifugiarsi, dove chiedere informazioni, dove rifocillarsi con un caffè o per usufruire delle toilette. Chi deve partire ( vedi la foto) si accontenta di un precario rifugio sotto un albero e quelli che arriveranno come e dove potranno rifugiarsi. Basta con queste assurdità. Signor Sindaco e assessore al turismo prenda immediati provvedimenti noi cittadini non vogliamo criticare e desideriamo una immediato intervento senza attendere bandi e perdite di tempo. Costi fuori bilancio ci sono ogni anno e questo è senz’altro un costo necessario che nessuno potrà impugnarle. Ci sono aziende materane pronte ad intervenire immediatamente ma non possono perché, come successo a Roma ad un cittadino che su è permesso di tappare una buca con l’asfalto a suo carico ha ricevuto una denuncia è una multa. Lei può signor Sindaco e questa è un’opera per la quale sarà applaudito e per la quale potrà farsi uno selfie che passerà alla storia di Matera.