Per il rotto della cuffia o quasi. La stazione unica appaltante della Provincia di Matera ha pubblicato all’indirizzo http://www.provincia.matera.it/images/avvisi/2021/Prot_Int-00189o4-del-24-11-2021_Documento.PDF “l’Avviso pubblico di selezione per l’individuazione , finalizzata alla nomina, del presidente e di due componenti della commissione giudicatrice per la procedura di gara ” per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Parco intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e piazza Matteotti in Matera, importo a base di gara di euro 8.509.650, mediante l’offerta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. A darne notizia il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con un ”Finalmente” che apre – tempi tecnici permettendo- all’iter per il futuro bando di gara. Le candidature per la commissione dovranno pervenire entro il 4 dicembre 2021 al sito provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it