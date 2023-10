Piazza San Giovanni XXIII, senza targa, a Spine Bianche

Non è la prima volta che accade. Ma piazza San Giovanni XXIII,noto come il Papa Buono, al rione Spine Bianche è un luogo che c’è sulla carta, ma di fatto è di difficile individuazione, perchè manca di una targa che la indichi. Del resto è paradossale in quartiere, nato con il risanamento dei rioni Sassi, che vanta una toponomastica dedicata a poeti e scrittori del passato come Boccaccio, Petrarca, Ariosto e via elencando, ritrovarsi in una piazza ”anonima” dedicata a un grande Papa, che raccomandava ai genitori di fare una carezza ai bimbi, ritornando casa, e a ridosso del sagrato della chiesa dedicata a Pio X … Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale perchè provveda. Siamo certi che anche da lassù il Papa buon ringrazierà, a 60 anni dalla sua scomparsa…