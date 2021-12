Ormai ci siamo abituati. Quando si tratta di fruizione di spazi pubblici, sopratutto durante le festività, da quelle natalizie a quelle pasquali il centro storico di Matera – che ha una valenza turistica identitaria, che va resa fruibile per quanto possibile e senza situazioni impattanti e vincolanti, ribolle di polemiche. Sia che si tratti di residenti che di attività produttive. Lo abbiamo visto con il Capodanno Rai in piazza Vittorio Veneto e in occasione di alcuni tour musicali e per la cronica osservazione sulle quinte di piazza del Sedile, a causa di ombrelloni e gazebo. E la domanda, rimbalzata da un tavolo all’altro, era sempre la stessa: si vuole la botte piena e la moglie sobria, viceversa, oppure ? Una via di mezzo era stata tentata in passato limitando l’uso della piazza ad alcune iniziative e la cosa alla lunga ha portato a logiche discriminanti e penalizzanti, all’insegna del ” si fanno figli e figliastri”. Il nodo sono i regolamenti e le commissioni chiamate a fare delle scelte, ma a patto che dentro ci siano figure tecniche,di protezione civile oltre che produttive e culturali. O quantomeno, semplificando al massimo i tempi, ci sia una valutazione su impatto e problematiche di insediamento e concessione. Altrimenti la mano destra non saprà o farà finta di non sapere, per un motivo o per un altro, quella che fa la mano destra rispetto alla sinistra.



E allora la nota di quattro associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, che sollecitano la revisione dei regolamenti per l’occupazione di suolo pubblico per evitare danni alle attività produttive, come accaduto in piazza Vittorio Veneto per la presenza di alcuni box del mercatino di natale a ridosso di alcuni negozi. Situazione in parte risolta con il distanziamento dei box o casette, fermo restando che i gestori del mercatino hanno vinto un regolare bando per un mese. E qui la domanda sorge spontanea? Si potevano meglio dislocare le ”casette di legno” nella piazza e dintorni senza creare disagi e tenere il distanziamento, in relazione al valore soglia sulla pandemia da covid 19 ? Metro alla mano…



E se la splendida giostrina d’epoca, con i pannelli dei rioni Sassi e di altre città Unesco fosse stata decentrata su un altro versante della piazza, in modo da evitare ai piccoli di muoversi in un luogo con minore confusione? All’ingresso di via San Biagio o in piazza san Giovanni o, ancora meglio, in un luogo naturale come la villa comunale dove c’è una bella installazione luminosa dedicata ai piccoli.Appunti per l’anno prossimo. E, già che ci siamo, non mancano i nostalgici del Capodanno in piazza. Non sappiamo cosa ci riserverà la pandemia da covid 19 a fine anno, ma piazza Vittorio Veneto è occupata e, pertanto, non sarà possibile collocare palchi. Servirà altra soluzione. Fermo restando che chi vorrà potrà ritrovarsi sotto l’albero stilizzato con spumante e panettone o davanti alla carrozza luminosa, che fa sognare innamorati e piccini. Auguri. E buon lavoro nelle commissioni.

Al Sindaco della Città di Matera

Dr. Domenico Bennardi



LA NOTA DELLE ASSOCIAZIONI

All’Assessore alla Cultura

Dr.ssa Tiziana D’Oppido



A seguito della comunicazione già inviata da Confcommercio nella giornata di ieri, le scriventi Associazioni di categoria unitariamente segnalano che anche per le autorizzazioni da rilasciarsi ad iniziative di questa tipologia vengano prestabilite regole inderogabili che mirino in primis alla salvaguardia delle attività esercitate in sede fissa garantendone il regolare svolgimento e l’ordinaria accessibilità alle stesse da parte degli avventori, siano essi turisti o cittadini materani. La proposta è quella di modificare sin da subito le norme sull’occupazione di suolo pubblico introducendo il criterio del cono d’ombra sulla falsa riga di quanto vigente per le attività commerciali (Bar e ristoranti) che richiedono l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors e tavolini. A ciò deve necessariamente aggiungersi una opportuna valutazione sui tempi di occupazione.



E’ appena il caso di osservare che per le attività ubicate in Piazza Vittorio Veneto e per quelle il cui accesso insiste su Piazza Vittorio Veneto che il mese di Dicembre è l’ultimo mese dell’anno nel quale ci si aspetta di realizzare ricavi atteso che a partire dal mese di gennaio e sino all’arrivo di Pasqua buona parte delle stesse potrebbero chiudere i battenti causa l’assoluto ristagno dei consumi da parte dei cittadini accompagnata dalla rara presenza di qualche turista fuori stagione.

Ulteriore valutazione che sembrerebbe non essere stata tenuta in considerazione in questa circostanza è l’elevato ed esorbitante, a parere delle scriventi, numero delle installazioni collocate.

In attesa di gentile riscontro si porgono distinti saluti.

