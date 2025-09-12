Piazza per pranzo privato? Perplessità e priorità

Cinque ”P” dopo la notizia dell’uso di una piazza per uso privato, https://giornalemio.it/cronaca/uso-privato-del-patrimonio-della-nostra-citta-nonche-del-patrimonio-unesco/, nel cuore dei rioni Sassi. Precisiamo, è un’altra P…, che non è la prima volta che Matera concede, con l’inevitabile coda di polemiche, una piazza per eventi (che siano pranzi o eventi) per finalità privati o miste… come accaduto a ridosso di Matera 2019 per piazza Duomo. Non sappiamo quanto abbiano pagato i privati, e se lo hanno fatto significa che è possibile, per l’evento ma è giusto porsi l’interrogativo sulla opportunità e sui ritorni per la città di questo genere di concessioni. Ci sono altre priorità evidenza il concittadini Antonio Nacci, che affida a una nota alcune riflessioni da girare all’Amministrazione comunale che, finora, non è intervenuta sull’argomento. Va fatta chiarezza. A Roma, Firenze la possibilità di affittare un edificio o un luogo di pregio è prassi ma con le opportune valutazioni. Un regolamento sulle ”uascezze”? Giriamo la segnalazione agli amministratori e ai consiglieri comunali affinché si siedano a tavola e comincino a redigere un ”menù” che tuteli identità culturale e di immagine della Città dei Sassi.



Sassi e dintorni

“Ci sono occasioni in cui ti chiedi se sono tollerabili certe manifestazioni di sfoggio di ricchezza, ma ancora più insopportabile è l’utilizzo di uno spazio pubblico per un evento privato.

Ieri pomeriggio facendo una passeggiata nei Sassi mi sono imbattuto, arrivando in Piazza S.Pietro Caveoso, in due tavolate in attesa dei commensali.

Ho chiesto se si trattasse di un matrimonio e mi è stato risposto che si trattava di un evento privato.

Sono stato sempre convinto che i Sassi rappresentano la più grande speculazione ad appannaggio dei tanti “amici” dei vari politici nostrani susseguitisi negli anni.

Ma mai mi sarei aspettato che si utilizzasse una pubblica piazza nel cuore di un sito Unesco per un evento privato.

La domanda che mi sono fatto ma che pongo al sindaco eletto dalla minoranza degli elettori ma che pongo a tutti gli eletti in consiglio, è normale che si autorizzi questo tipo di eventi, e se si chi l’ha autorizzato e chi è il beneficiario.

Come cittadino resto indignato, vediamo se qualcun’altro si indigna ma soprattutto che qualcuno dal “palazzo” di città dia una risposta.

Continuano a menarcela con Matera capitale europea della cultura 2019, Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, hanno trasformato i Sassi in una location per ricchi visti i prezzi di alcune strutture alberghiere dove l’amichettismo di centro-sinistra, centro-destra e destra-centro ha concesso l’utilizzo di tanti locali demaniali disponendo dei beni pubblici a loro uso e consumo mentre il resto della città e i suoi cittadini sono alle prese con strade dissestate e senza marciapiedi ( farsi un giro in via Lamanna ) , una raccolta differenziata che si differenzia per l’elevato costo della TARI(in questi giorni stanno arrivando le cartelle da pagare) e la sua inadeguatezza.

Ovviamente la colpa di tutto questo è sempre di quello che ha governato prima nel più classico dello scarica barile.

Speriamo che nel prossimo consiglio comunale si levi una forte indignazione per ciò che è accaduto, sperando però che non sia solo di facciata come purtroppo siamo abituati a vedere e che si adottino dei provvedimenti in merito.”