Piazza Matteotti con la bretella dei ”Sanpietrini”

Una ripresa dei lavori attesa, quella di piazza Matteotti, all’interno del cantiere più ampio di parco intergenerazionale, per sistemare una volta per tutte l’incrocio tra via Rosselli- via Aldo Moro e con via Roma…grazie a una bretella tracciata, che sarà pavimentata con cubetti di porfido, noti come ”sampietrini”. E stamattina, 31 marzo, gli operai dell’impresa appaltatrice hanno cominciato la posa del pavimento. Un lavoro certosino che richiederà il tempo necessario…auspicando che non piova. Comunque il cantiere è stato avviato, dopo il superamento degli inevitabili rallentamenti di percorso, legati ad aspetti burocratici che contrassegnano l’esecuzione delle opere pubbliche nel nostro Paese, nonostante l’impegno di Comune e impresa ad andare avanti. A buon punto le opere sul versante di piazza della Visitazione. E’ auspicabile che ora la strada sia in discesa. Cittadini, turisti e Amministrazione comunale in attesa del taglio del nastro.