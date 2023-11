Piazza della Visitazione? Nel solco di una visione centristica. E le periferie?

I punti interrogativi restano, sollevati sei anni e passa, dall’architetto Gianni D’Alessandro, ma di stretta attualità con il progetto di parco intergenerazionale e i contenuti di ricucitura dell’asse Piazza della Visitazione-Piazza Matteotti attesi alla fruizione e gestione pratica di un luogo di incontro dalle buone potenzialità. Ma c’è un vasto spazio delle ex Matera Laboratorio dell’immediato dopoguerra, quella dei nuovi quartieri realizzati con lo svuotamento dei rioni Sassi, che sono le periferie nate nei Piani regolatori generali, spesso a colpi di varianti che hanno soddisfatto più la rendita del ”costruire” comunque, che la qualità dell’abitare e dell’urbanistica. E allora, come ne usciamo, visto che si continua ad andare avanti senza un disegno di città? D’Alessandro che non ricorre a giri di parole, va dritto al cuore del problema evidenziando la mediocrità di presunti dotti e insipienti dell’urbanistica contrattata o contattata ( siamo là) che continuiamo a brillare per assenza ed elucubrazioni da vuoto a perdere. ”La città è il luogo del sociale, dove vivono gli uomini. E’ una questione importante che

PIAZZA DELLA VISITAZIONE E IL RINNOVAMENTO URBANO

E se ripartissimo dalla banlieue dimenticata?

Governare le città è una sfida complessa.

Di certo senza un’idea di città la sfida diventa più complessa; la città non la si può

concepire, non la si può neppure vedere, sapere se è bella o brutta, vivibile o invivibile,

come si è formata e come la si può cambiare, come la si può appunto governare.

Le città sono sempre meno controllabili e governabili per via del cambiamento delle linee

di sviluppo urbano in una direzione non sempre virtuosa.

La politica per un nuovo sviluppo della città si è da tempo scontrata con l’insostenibilità del

consumo di risorse economiche e naturali.

Il modello di città come “macchina per la crescita” ha determinato effetti negativi sul

territorio, fenomeni di disagio e domanda di servizi pubblici.

Matera e l’intero territorio continuano a subire vicende urbanistiche che creano squilibri

all’armatura urbana. La città, dopo secoli di auto-contenimento, è esplosa perdendo il suo

modello di assetto che aveva retto fin dai tempi della sua origine.

Vasti insediamenti residenziali sono il risultato di politiche abitative, messe in atto dai

pubblici poteri, basate sull’urbanizzazione di estese aree periferiche.

I confini della città coincidono sempre meno con i confini delle istituzioni. La città è

cambiata radicalmente e le periferie sono Ia rappresentazione reale e fisica di questa

trasformazione carica di contraddizioni, di tensioni.

Stretta dalla morsa delle emergenze sociali e di fronte all’urgenza delle domande sociali

non più rinviabili, Matera non può più rinunciare a una politica urbana socialmente

sensibile, alla visione della vita sociale come interazione, a un processo relazionale di

elementi apparentemente contraddittori, nel quale si uniscono conflitto e cooperazione.

La città è il cuore di scambi sociali e culturali. Operare su di essa investendo in progetti

che prevedano il recupero di alcune parti, significa incidere profondamente sulle richieste

di miglioramento della qualità della vita e sull’attenzione verso strategie per una

riqualificazione socialmente sostenibile.



Quello che bisogna affrontare è il rinnovamento urbano, in termini di nuova vitalità dei

settori periferici, della banlieue dimenticata, la città altrettanto autentica fatta di luoghi con

aspirazioni identitarie che vorrebbero rinascere, riqualificarsi. In molti si è rafforzata

l’abitudine a vedere le periferie in una sorta di indifferenza estetico-psicologica: né bella né

brutta, né curata né abbandonata.

Da alcuni anni si è sempre più consolidata la convinzione che riqualificare le periferie, vuol

dire, prioritariamente, valorizzare lo spazio d’uso collettivo, recuperare funzioni

complementari alla residenza.

Rinnovare, riqualificare, rigenerare. Ma cosa significa questa espressione in termini di

rinnovamento e di qualità del vivere e dell’abitare rispetto ai cronici stati di degrado e di

abbandono? Chi governa la rigenerazione urbana? Chi decide come rigenerare? Quali

sono i motivi e le ragioni per cui sia necessario rigenerare? Perché e quando un luogo, un

quartiere, deve essere oggetto di rigenerazione?

Di certo per alcuni luoghi, che hanno perso le loro motivazioni, le loro funzioni e versano in

stato di abbandono, ci sono le condizioni per essere rigenerati.

Ma è sufficiente questa evidenza per muovere gli investimenti, oppure occorrono altre

motivazioni? Allora ci si chiede: quali sono gli interessi che fanno partire tali rigenerazioni:

gli interessi pubblici, istituzionali, i bisogni della comunità, o magari la realizzazione di

ambiziosi progetti?

In questo quadro reale, Matera si trova di fronte a delle scelte: continuare a privilegiare

quelle parti di città già servite da una congerie di attività, o affrontare la rigenerazione

urbana, la rianimazione di quelle aree segnate dal degrado sociale e culturale, mettendo al

centro l’individuo, con attenzione alle relazioni sociali, all’inclusione sociale, alla coesione.

E’ una domanda che nasce dalla vicenda che interessa il rinnovamento urbano di “Piazza

della Visitazione”, luogo con diverse e definite destinazioni urbanistiche, oggetto di

concorsi di progettazione (1993 – 2008) – concorsi invocati e forse mai voluti – che hanno

posto il governo locale di fronte a nuove sfide per le risorse impiegate, generate attraverso

l’indebitamento diffuso e per i disagi creati all’impreparata struttura comunale.

A scanso di equivoci, diciamolo chiaramente, i concorsi di progettazione vanno promossi;

ma è altrettanto vero che il problema dei concorsi non è pubblicare un bando, ma avere

risorse e un’organizzazione capace di gestirlo.

La vicenda, che sta generando dibattito e polemiche, non riguarda solo il rinnovamento di

un’area ad alta concentrazione di istituzioni e di strumenti amministrativi e sociali: la city;

se modificare o conservare la fisiologica destinazione di “nodo intermodale della stazione

di Matera centrale e aree circostanti”, ruolo coerente con il Piano Regionale dei Trasporti

della Regione Basilicata, ma ha davanti a sé un orizzonte più generale che è quello del

significato dell’attuale politica urbanistica e della sua capacità, o incapacità, di dare a se

stessa e alla realtà un significato.

Gianni D’Alessandro Matera 03.2017

La vicenda di “Piazza della Visitazione”, come alcune già concluse ed altre in itinere, rivela

l’obsolescenza della maniera di pensare l’urbanistica, che non funziona più in una città che

reclama un recupero della comunità nel suo complesso, una diffusione più armonica, un

coinvolgimento attivo.

Ancora una volta prevale la politica urbanistica centrista: cioè l’adozione di una politica

urbana che continua a prediligere interventi su aree centrali e tralascia il resto della città.

La sfida più importante che bisogna affrontare è quella di coniugare lo sviluppo urbano e la

competitività della città con forme di equità e giustizia sociale, di amministrare l’urbanistica

come campo specifico di interpretazione della domanda sociale proveniente dalla

collettività, di far saltare in aria la tradizionale distinzione tra centro e periferia, tra distanza

e prossimità.

L’urbanistica è disciplina culturale, sociale: è concretizzazione del rapporto società-oggetto

città, è strumento per la riqualificazione di settori urbani senza alcuna identità ed urbanità.

Inoltre, è caratteristica fondamentale interna alla comunità, la mobilità, intesa non solo in

base allo spostamento territoriale degli individui, ma come mobilità sociale in base al

numero e alla varietà di stimoli a cui gli abitanti della città sono sottoposti.

La mobilità quindi intesa anche in termini di comunicazione: comunicare per fare comunità.

Qui, dunque, il ruolo dell’urbanistica.

Scrive Robert Park in “La città”, saggio di sociologia urbana: “ La città è qualcosa di più di

una aggregazione di singoli uomini; essa è anche qualcosa di più di una semplice

costellazione di istituzioni e di strumenti amministrativi, come tribunali, ospedali, scuole, o

servizi di vario tipo. La città è una costruzione fisica ma anche una comunità umana,

uno stato d’animo, un corpo di atteggiamenti e di sentimenti “.

La città è il luogo del sociale, dove vivono gli uomini. E’ una questione importante che

riguarda tutta la comunità materana.