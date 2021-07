Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione di Maria Rita Pierro, figlia del poeta Albino Pierro e di Francesco Ottomano, presidente del Centro Studi di Tursi.

Di seguito la nota integrale:

Abbiamo appreso dalla stampa regionale di una grande piazza della città di Potenza intitolata al poeta Albino Pierro, in data 16 luglio. La gioiosa circostanza ci inorgoglisce, mentre ascriviamo il merito dell’iniziativa agli amministratori locali del capoluogo di Regione, i quali hanno inteso ricordare e tuttora riconoscere la grandezza del poeta tursitano, tra i massimi del secondo Novecento letterario italiano.

Avremmo partecipato volentieri entrambi alla inaugurazione, anche per testimoniare la nostra sincera gratitudine, sia come figlia del Poeta che nelle vesti di presidente del Centro Studi Albino Pierro di Tursi, se fossimo stati invitati o anche soltanto informati in precedenza.

Non si intende sollevare alcuna dietrologia, ma motivare e giustificare la nostra assenza dalla manifestazione, a taluni apparsa come uno sgarbo istituzionale. Cosa che non è proprio per le ragioni appena chiarite.