Piazza creativa a Matera con i laboratori dei ragazzi del Liceo artistico ” Levi”

E la cosa ha colpito e non poco quanti, cittadini e turisti, sono passati per piazza Vittorio Veneto nella mattinata di venerdì 18 ottobre che ha ospitato una gioiosa e colorata edizione del festival della Creatività . E non poteva che essere così con docenti e allievi pronti a lavorare nei laboratori di scenografia o dell’audiovisivo a produrre con carta, pastelli, pennarelli, fotocamera, stampini tutto quanto può passare nelle scene e nei fotogrammi del quotidiano. Produzioni che hanno lasciato di stucco gli osservatori per la maestria e le creazioni prodotte dagli allievi, che hanno dimostrato di come si possa ”studiare”e ”produrre” in piazza divertendosi. E ci hanno messo del loro anche i docenti, che hanno seguito e assecondato quanto è stato prodotto e che tornerà utile per una rappresentazione teatrale, un set cinematografico, la scenografia di una favola per bambini come quella di Pinocchio, un casting ( lo abbiamo fatto volentieri anche noi) per una fiction o per personalizzare un segnalibro da regalare. A proposito di regali i ragazzi dell’artistico hanno tirato fuori forme policrome di carta, per esempio, che potrebbero avere attenzione e mercato nella filiera dei souvenir. Ragazzi dotati di personalità, anche nel look, che ci piacerebbe vedere all’opera con tela, tavolozza, pennelli e colori…Sarà per un altro luogo, che non sia il salotto buono di piazza Vittorio Veneto e poi in citta, nei quartieri, dove ci sono le tele e le quinte naturali di palazzi e muri. Giriamo la proposta agli amministratori locali affinchè valorizzano la creatività dei ragazzi e le potenzialità di un Liceo che è un ”laboratorio” continuo di idee.



FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ – Learning by Doing

Matera si è trasformata in un vivace palcoscenico artistico grazie al “Festival della Creatività”, promosso dal Liceo Artistico di Matera con il patrocinio del Comune. In Piazza Vittorio Veneto, più di 150 studenti delle scuole medie, di primo e secondo grado, hanno partecipato alle attività laboratoriali con grande entusiasmo e allegria.

Gli insegnanti di discipline artistiche del Liceo Artistico hanno curato con professionalità i vari laboratori: “Costumi di scena”, “Campitura e composizione”, “Il segnalibro di Frida” e “Il tuo festival in un istante”. La piazza si è animata con sfilate di maschere colorate di Mangiafuoco e asinelli festanti, attirando l’attenzione non solo degli studenti ma anche dei passanti e turisti incuriositi.

I partecipanti hanno creato segnalibri personalizzati con tecniche grafiche ispirate a Frida Kahlo, un omaggio per promuovere una “sana lettura” dei libri. Un tappeto multicolore di collage e forme tridimensionali ha invitato il pubblico a percorrere una passerella immaginativa e creativa, mentre i giovani della “Generazione Alpha” hanno immortalato l’evento con scatti digitali, conservando un ricordo tangibile della giornata.



Il coordinamento degli spazi di Piazza Vittorio Veneto è stato affidato ai futuri architetti del liceo, che hanno gestito l’organizzazione delle quattro attività dopo un attento studio della planimetria.

Il “Festival della Creatività” ha dimostrato ancora una volta come si possa imparare divertendosi, caratteristica distintiva del Liceo Artistico di Matera. La manifestazione ha confermato l’importanza di stimolare la creatività, come affermato da Guildford Taylor: “Esistono diverse tipologie di creatività, e ciascuna può svilupparsi solo se stimolata e praticata.”



Nel contesto dell’economia creativa, i settori culturali e creativi rappresentano una forza trainante per lo sviluppo sociale, grazie all’uso della conoscenza, della creatività e del talento individuale. Questi settori contribuiscono a creare coesione sociale, cultura e valori europei, elementi fondamentali per una società in continua crescita.



Il Liceo Artistico di Matera annuncia le date degli Open Day e invita i genitori e gli studenti delle scuole medie di primo grado a visitare la scuola nelle seguenti giornate:

~Domenica 15 dicembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

~Sabato 11 e Domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:00



I DOCENTI IMPEGNATI

Docenti Discipline di Indirizzo: n. 10

Monica Camerota Geo Coretti Francesco Farella

Giuseppina Iannarella

Giuseppe Palazzo

Maria Onorina Panza

Marta Salonna

Angela Sacco

Antonella Scazzarriello Paola Siani