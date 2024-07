Piante, raccolta delle acque… per la scuola primaria di Altamura intitolata a Madre Teresa

Ormai i progetti per ripristinare il verde, che serve a contrastare l’aumento di anidride carbonica, a procurare fresco e a migliorare il benessere delle comunità li chiamano progetti di ‘’rigenerazione urbana’’ e quanto è in corso di realizzazione ad Altamura, negli spazi esterni della scuola primaria ‘’ Madre Teresa di Calcutta’’ ne è la conferma. E lì sarà realizzata anche una stazione meteo. Natura e osservazione per i piccoli, che avranno tanto da imparare e tutelare



Comunicato

Riqualificazione delle aree esterne della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”

Grazie ad un programma ministeriale finalizzato a sperimentare sistemi virtuosi e sviluppare esempi utili da divulgare per aumentare la resilienza dei centri urbani ai rischi generati dai cambiamenti climatici, il Comune di Altamura ha ottenuto i finanziamenti per un progetto di riqualificazione delle aree esterne di pertinenza della Scuola Primaria Statale “Madre Teresa di Calcutta”, sita in via Minniti.

La scelta del sito nasce dall’esigenza di consolidare le superfici a verde già presenti, con interventi di integrazione delle masse boschive eliminando parte della superficie impermeabilizzata che circonda il plesso scolastico. Le attuali aree verdi risultano spoglie e posizionate in superfici marginali e poste a contorno del perimetro della scuola.

L’Amministrazione Comunale è convinta che la scuola sia il luogo ideale per sperimentare un nuovo approccio legato al tema della transizione ecologica, come luogo di formazione, ma anche luogo in cui i più piccoli sperimentano e immaginano il proprio futuro. L’obiettivo è necessario in quanto contrasta e mitiga i fenomeni climatici, quali calore e siccità.

Gli interventi previsti sono la messa a dimora di nuove piante autoctone per influenzare lo stato termico aumentando le superfici ombreggiate e un nuovo impianto di irrigazione con sistema a goccia per un uso parsimonioso della risorsa idrica, la realizzazione di una parete verticale verde per sviluppare un microclima nell’area interessata dall’intervento ad effetto “parete ventilata”.

Nello stesso progetto rientra anche la realizzazione di un impianto di raccolta e accumulo delle acque meteoriche per il riutilizzo delle stesse nell’irrigazione del verde e il ripristino della permeabilità del suolo grazie ad un intervento che sfrutta le caratteristiche costruttive dei tetti verdi pensili, permettendo di realizzare veri e propri giardini sopra alla superficie asfaltata in grado di assorbire la pioggia e di rilasciare lentamente l’acqua che defluisce dentro al terreno.

Inoltre, sarà realizzata una stazione meteorologica per migliorare le conoscenze a livello locale.

L’Amministrazione sta investendo su questo progetto al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita. I lavori sono stati consegnati il 4 luglio e saranno ultimati entro dicembre.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco