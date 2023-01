Piano sanitario regionale, illustrate le linee guida

Sono state illustrate questa mattina, presso l’Auditorium “Potito Petrone” dell’Ospedale San Carlo di Potenza, le linee guida per la stesura del nuovo Piano Sanitario Regionale che -secondo il governo regionale- vorrebbe ottimizzare i servizi sanitari presenti sul territorio, creare nuove opportunità, potenziare le strutture e rendere fruibili le scelte operativo-organizzative ai cittadini lucani. Una seconda giornata di condivisione di dati, spunti e suggerimenti successiva a quella di ieri, 26 gennaio dedicata alla componente politica lucana, che ha visto oggi il coinvolgimento degli ordini dei medici di Potenza e Matera, dei farmacisti, degli infermieri, i sindaci dei comuni lucani, le organizzazioni sindacali della regione, i direttori delle aziende sanitarie del territorio e i rappresentanti delle strutture private accreditate. Un incontro, si sottolinea “fortemente voluto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dall’ assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, che segna l’inizio di un dialogo partecipato con tutti i portatori di interesse operanti nel campo sanitario.” Nel corso della giornata è stata fornita una analisi dei dati relativi alla sanità lucana, presentata dal Direttore Generale di Agenas, Domenico Mantoan. Tra i numerosi argomenti trattati: la situazione della rete oncologica territoriale, i fabbisogni e la mobilità regionale, la rete dell’emergenza- urgenza, delle cure palliative e la rete della riabilitazione, punti nascita e l’assistenza territoriale.

“La condivisione delle linee guida per la realizzazione del nuovo Piano Sanitario regionale, in queste due giornate, rappresenta uno step imprescindibile come lo è l’integrazione dei suggerimenti e delle indicazioni che andranno a costituire il documento stesso – ha dichiarato il presidente Bardi – non possiamo e non vogliamo fare scelte calate dall’alto, ma si vuole costruire insieme, un Piano Sanitario Regionale che sia quanto più possibile contestualizzato con il territorio e con le risorse a disposizione. Ci aspettiamo in questo mese, da tutti gli stakeholder del settore, una grande partecipazione e contributi sostanziali che tengano sempre ben presente i cittadini e le garanzie di cura ad essi destinati”.

“Grazie all’illustre presenza del Direttore Generale di Agenas, Domenico Mantoan, abbiamo in questi giorni la preziosa opportunità di raccogliere tutti i dati utili e le considerazioni preziose atte a porre le basi per lavorare alla realizzazione di Piano Sanitario Regionale che si riveli ‘cucito addosso’ alla Basilicata. Dobbiamo guardare alle criticità esistenti, – ha aggiunto l’assessore Fanelli – a quelle emerse dall’analisi dei dati, in modo attuativo e costruttivo; dobbiamo cogliere tutte le opportunità che si stanno manifestando per procedere con cognizione di causa, alla realizzazione di una programmazione che tenga conto delle risorse esistenti e contestualizzarle con i fabbisogni e le priorità legate al nostro territorio. Sono per questo indispensabili i contributi, i suggerimenti, le integrazioni in primis di chi ogni giorno, tra gli altri, dovrà poi applicare materialmente le scelte, a breve e a lungo termine, che insieme andremo dunque a delineare”.

Sanità, Bollettino (Cisl Fp): «Importante il confronto sul piano sanitario, priorità al rafforzamento degli organici»

Potenza, 27 gennaio 2023 – «La fotografia del contesto sanitario di Basilicata che ci ha presentato oggi il presidente dell’Agenas, oltre ad offrire lo spunto per il riordino del sistema sanitario regionale, ci consegna una situazione fortunatamente non catastrofica ma con grandi punti di debolezza che grazie alle risorse del PNRR e alla sinergia tra istituzioni, aziende sanitarie e sindacati possono essere superati». Così il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Giuseppe Bollettino questa mattina a margine del convegno di presentazione del piano sanitario regionale a Potenza. «È importante l’apertura del confronto su questo tema e come Cisl non faremo mancare le nostre proposte per migliorare il piano. La nostra idea è che la sanità territoriale vada centrata sulle realtà e sulle caratteristiche geografiche della regione affinché l’esercizio del diritto alla salute sia realmente universale».

Bollettino considera «auspicabile sollecitare una riformulazione della rete ospedaliera, garantendo e rafforzando la funzionalità delle strutture attualmente esistenti, con la presenza di personale sanitario medico e del comparto, attualmente in affanno per l’annosa carenza. Gli ospedali distrettuali sono in sofferenza per la carenza di infermieri e operatori socio-sanitari, specie nel territorio del materano. In particolare, l’ospedale distrettuale di Stigliano registra nel reparto hospice una tale carenza di personale da non riuscire a coprire i turni se non facendo ricorso al personale degli altri presidi, determinando così anche in questi ultimi notevoli difficoltà. In attesa dei concorsi, che avranno comunque tempi lunghi, occorre un intervento immediato per rafforzare gli organici e assicurare la piena funzionalità dei presidi sanitari in tutta la regione, a partire dalle aree interne e periferiche».

Piano Sanitario Regionale, Pessolano (Azione): Bardi tenga conto delle richieste dei territori

“La presentazione delle linee guida per la stesura del Piano Sanitario Regionale è stata una buona occasione di confronto tra le parti che, ci auguriamo, possa portare in tempi brevi alla redazione del Piano Sanitario Regionale“. Così commenta il segretario regionale di azione, Donato Pessolano, a margine della presentazione avvenuta oggi presso l’auditorium dell’AOR San Carlo di Potenza.

“Dal dibattito con i sindaci – continua Pessolano- i rappresentanti dei sindacati e gli operatori sanitari sono emerse le diverse criticità che il sistema sanitario regionale accusa e che non sono ancora state affrontate. Come sosteniamo da diverso tempo, la giunta regionale deve investire fortemente nella Sanità territoriale, della telemedicina, nel potenziamento della rete oncologica su scala regionale e del sistema delle acuzie, anche per quanto riguarda il post degenza, senza dimenticare l’abbattimento delle liste d’attesa, fondamentale per garantire le cure e la prevenzione necessaria per cittadini e fermare l’emigrazione sanitaria che comporta costi significativi per le famiglie lucane.”

“Per la salute dei lucani – conclude il leader di Azione Basilicata – i bonus a scadenza non bastano, servono una determinata e capillare capacità di investimento e la riscrittura delle politiche sanitarie regionali, basandosi innanzitutto sui dati, i numeri, le risorse umane e sulle eccellenze che la nostra regione può vantare.”