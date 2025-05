Piano casa e urbanistica. Altamura ‘’avvia’’ cantieri propositivi

Confronto utile con cittadini e imprenditori su temi che possono portare ritorni positivi sull’economia locale, come lasciano intravedere il nuovo Piano casa e il percorso di ‘’Strategia urbana territoriale ‘’ insieme ai Comuni di Santeramo in Colle e di Toritto. L’Amministrazione comunale di Altamura, come riportano i comunicati vuole fare le cose per bene e con un percorso condiviso. Poi i cantieri, naturalmente, che attivano una filiera virtuosa, lavoro e opportunità.



Comunicato.

Atto di indirizzo per gli interventi di ristrutturazione edilizia (c.d. nuovo Piano casa).

La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con le indicazioni per il cosiddetto nuovo Piano casa. Il deliberato, che tiene conto del DM 1444 del 1968 in materia di standard edilizi e urbanistici, recepisce la legge regionale 36 del 19 dicembre 2023 sugli interventi di ristrutturazione edilizia. La legge regionale consente incrementi volumetrici per promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché per incentivare interventi di edilizia residenziale. Questi incrementi sono previsti per interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica che prevedano l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione.

La normativa demanda ai Comuni l’indicazione degli ambiti territoriali di applicazione. In merito a ciò, per gli incentivi volumetrici la giunta comunale di Altamura ha individuato le zone omogenee di tipo B e le zone omogenee di tipo C già pianificate e ha stabilito i limiti da rispettare.

L’atto di indirizzo è stato trasmesso al 3° settore “Urbanistica e pianificazione del territorio”, per redigere la proposta definitiva. La parola finale spetterà al Consiglio comunale.



Comunicato.

Strategia urbana territoriale: si avvia percorso partecipativo.

Il Comune di Altamura, individuato quale città “polo”, parteciperà in forma aggregata con i Comuni di Santeramo in Colle e Toritto all’avviso regionale per le “Strategie urbane territoriali” e alla selezione di interventi di rigenerazione urbana nell’ambito del programma regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 – priorità 9 “Sviluppo territoriale e urbano” – Azione 9.1 “Strategie urbane” e Azione 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”. Con delibera della giunta comunale n. 21 di quest’anno è stato avviato il percorso di collaborazione tra i Comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Toritto al fine di definire e attuale la Strategia urbana territoriale.

Per definire questa strategia, è importante il coinvolgimento della comunità attraverso un percorso partecipativo con i cittadini, le associazioni, gli ordini professionali, gli organismi di categoria, le componenti sociali. Domani – giovedì 8 maggio 2025 – alle ore 18.30 nell’aula studio Liber Hub “Gianpiero Zaccaria” è in programma il primo incontro pubblico sulla rigenerazione urbana e territoriale.

Al seguente link è possibile compilare il questionario della partecipazione: https://forms.gle/tPKh5xAVyBejR2vH6