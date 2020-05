Leggere l’acronimo Pfm è un tuffo nel passato del rock progressive internazionale con la Premiata Forneria Marconi di Franz Di Cioccio che ha raccolto e continua a raccogliere consensi, successi sui palchi reali e virtuali di mezzo mondo. Merito di ”Impressioni di settembre” che hanno segnato un’epoca dell’innovazione musicale della Prima Repubblica. E quegli ingredienti fatti di sperimentazione, creatività ed energia, hanno plasmato il progetto di un team del 2020, People From Matera (Pfm), forgiatosi con le sfide di una economia da rilanciare su basi nuove, imposte dall’epidemia da virus a corona. Il progetto è stimolante e punta ad avvicinare l’offerta dei 55 siti Unesco del Bel Paese alle potenzialità della domanda del mercato cinese.Si chiama Yichan55 – Experience the Heritage e mette in rete, come leggerete più avanti nel comunicato, esperienze e imprese concrete. E’ il ”La” ad acquistare servizi e tour esperienzali con le modalità ora disponibili, ma che possono portare con la graduale riapertura di frontiere e voli ai flussi turistici dalla Grande Muraglia. Alla Pfm 2020 non possiamo che augurare un ”in bocca al Dragone”, certi che volontà, inventiva, professionalità e sopratutto ”serietà” e ”affidabilità” sono un fattore importante per ottenere risultati sulle rotte di Marco di Polo. E con i primi risultati già da settembre. Impressioni? No. Certezze. Buon lavoro

IL PROGETTO

“Hack For Travel: per il team People From Matera, la Cina è più vicina grazie all’UNESCO



L’emergenza Covid19 sta mettendo a dura prova l’industria del turismo. The Data Appeal Company in collaborazione con Onde Alte, ha deciso, così, di lanciare il primo Hack For The Travel Industry. Una maratona per ragazzini smanettoni che propongono progetti irrealizzabili? Forse si ma questo non ha frenato la voglia di un gruppo di professionisti di Matera, e non, di mettersi in gioco.

L’hackhaton ha visto come main supporter MiBACT, ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo – e Alpitour World, si è tenuta il 30 aprile, 1 e il 2 maggio: un evento pubblico online che ha visto la partecipazione di innovatori, startupper, developer, operatori del mondo del turismo e della cultura, designers, ricercatori, creativi e non solo. La maratona di idee si è aperta con l’intervento del presidente di ENIT, Giorgio Palmucci.

Il team People From Matera, dopo 48 ore di maratona ha partorito l’idea di progetto Yichan55 – Experience the Heritage. L’Italia, così come la Cina, ospita il numero più alto di siti Unesco: 55!

Yichan (遗产) in cinese significa patrimonio (culturale), ma yichan (意产) significa prodotto italiano – il nome racchiude quindi entrambi i concetti di Unesco e del Made in Italy / Italian Lifestyle. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una destinazione covid free ma anche di vendere e generare flussi di cassa. Come? L’idea di Yichan55 è quella di trasmettere tour esperienziali nei siti Unesco italiani in live-streaming sui social network principali del mercato target, offrendo la possibilità di pre-acquistare istantaneamente le esperienze. Enfatizza quindi la fase di pre-experience, stimolando il sogno e l’ispirazione del futuro viaggiatore, per condurlo al pre-acquisto delle stesse esperienze generando flusso di liquidità immediato per gli operatori della destinazione (hotel, ristoranti, attrazioni, esperienze). Tutto questo presidiando i social del mondo cinese presenti su tutti gli smartphone (1.1 miliardi di utenti) e in assoluto su tutti i turisti in uscita dalla Cina, sempre più vicini al profilo del viaggiatore indipendente amante della tecnologia e della cultura europea ed italiana (6 mln di viaggiatori cinesi in Europa, di cui 3,6 mln in Italia nel 2019, fonte Enit).

Yichan55, quinidi, vuole incoraggiare la ripresa e lo sviluppo del flusso turistico verso i siti Unesco e al tempo stesso dare un beneficio finanziario agli operatori locali in grave difficoltà finanziaria in questo momento di crisi, offrendo un meccanismo di pre-vendita di servizi ed esperienze turistiche, fruibili nell’arco di 12 mesi, con diritto di cancellazione gratuita. I 55 siti Unesco italiani sono distribuiti in tutta la penisola, molti in zone ancora poco valorizzate dal punto di vista turistico, e ad oggi inesplorate da un pubblico asiatico. Ne consegue che il progetto può sviluppare nuovi flussi turistici di qualità (viaggiatori cinesi con un profilo socio-culturale ed economico elevato) verso queste destinazioni, dando così valore a questa iniziativa anche in fase di ritrovata normalità.

Yichan55 non è arrivata in finale ma il team PFM (People From Matera) intende affinarla e portarla avanti concretamente mettendo a frutto le esperienze e competenze di ciacun partecipante per capitalizzare l’esperienza dell’hackathon, partendo dalla città di Matera in cui la maggior parte di essi vivono e lavorano.





Composizione del team:

TEAM LEADER

Daniele Dimita – Matera

Comunicazione strategica d’impresa



Claudia Vernotti – Bruxelles

Esperta nei rapporti tra Europa e Cina e nel tech cinese



Dora Cappiello – Matera

Guida turistica, proprietaria di un tour operator locale



Francesco Foschino

Guida turistica



Federica Francione – Matera

Turismo e Sostenibilità ambientale



Giacinto Marchionna – Ginosa

Marketing per hotels e destinazioni turistiche



Isabella Bello – Ginosa

Graphic Designer”