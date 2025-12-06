Pezzi “poco democratici” di un PD in stato confusionale

“Caro Graziano Delrio, e se uno porta dei maiali a orinare sul terreno destinato alla costruzione di una moschea? E se una scrive, in odio ai rom, “Siete nomadi, tornatevene a nomadare”? Che fai, promuovi disegni di legge appositi contro l’islamofobia e l’antiziganismo?

Ma non ti rendi conto che la legge speciale a tutela di noi ebrei, da te presentata al Senato, pur con le migliori intenzioni finirà solo per fomentare il pregiudizio antisemita e metterci ancor più nel mirino? Le normative per contrastare l’incitamento all’odio razziale esistono già, benché applicate a intermittenza. Non c’è bisogno di confezionarne una su misura a protezione di un soggetto coinvolto in un conflitto in corso, e non l’altro. Puniresti anche chi apostrofa come terrorista l’intero popolo palestinese, o chi sostiene che non abbia diritto di esistere?

P.S. Gli esempi di cui sopra (maiali e minacce ai rom) sono rispettivamente opera di un ministro del governo in carica e della sua premier.” E’ con queste parole che GAD LERNER ha liquidato poco fa dal suo profilo social la insulsa legge proposta da Graziano Delrio che sostanzialmente vorrebbe impedire di fatto qualsiasi critica al sionismo e al governo israeliano, parificandoli all’antisemitismo. Roba da matti opera di gente che nel tempo deve aver subito una curvatura intellettuale da fargli pensare che quel PD significasse essere “poco democratici”. Un Delrio con cui fa il paio un Piero Fassino (già noto alle cronache per la sua passione per la sottrazione di profumi nei duty free degli aeroporti) che negli scorsi giorni si è recato in visita al parlamento israeliano, da dove si è collegato in video durante una conferenza stampa a Montecitorio per un saluto insieme ai parlamentari Paolo Formentini della Lega e Andrea Orsini di Forza Italia con i quali ha partecipato a una missione di ricognizione del Gruppo di coordinamento del Protocollo di Cooperazione tra Knesset e Camera dei Deputati. Tutto questo nel mentre la sua segretaria Elly Schlein manifestava critiche circa i rapporti con il governo di Netanyahu mantenuti dal governo italiano e chiesto a Giorgia Meloni di interrompere quelli militari. Per Fassino, Israele “è una società aperta, una società libera, una società democratica, una società che anche su questi due anni (quelli dell’invasione della Striscia di Gaza, ndr) e sulle prospettive ha una dialettica democratica per chi propone certe soluzioni e chi ne propone altre”. Una narrazione idilliaca in cui non vi è stata alcuna menzione del genocidio in corso a pochi chilometri da dove ha pronunciato la sua peana filo israeliana e dove ha guardato bene di affacciarsi. Magari i tanto decantati democratici israeliani non glielo avrebbero permesso. A chi crede di essere iscritto al PD (Poca democrazia), oltre ai due precitati, in quest’ultimi tempi bui, si aggiungono le imprese della eurodeputata Pina Picierno, specializzata nel impedire la espressione del proprio pensiero a chi non è allineato alla narrazione atlantista della guerra ucraina. Ultima vittima in ordine di tempo il Professore Angelo D’Orsi a Torino a cui su sua iniziativa (sostenuta dal prode Calenda) è stato impedito di tenere una conferenza di approfondimento sulla “russofobia” alimentata nel bel paese in funzione guerrafondaia. Ma distintasi già nel novembre 2024 -in pieno genocidio in corso a Gaza- intenta a ricevere una delegazione del think tank di estrema destra israeliano «Israel Defense and Security Forum». Ora è evidente che ognuno è libero di fare ciò che vuole e sostenere chi vuole, ma la domanda che ci si pone da cittadini che osservano l’azione delle forze politiche è: quale coerenza e credibilità può avere una forza politica che raccoglie tra le sue file tutto e il contrario di esso? Elly Schlein fu eletta sull’onda di una maggiore definizione del profilo culturale e politico in un PD colonizzato da cordate di cacicchi, senza una identità e somigliante più a un condominio che a un partito politico. Sono passati anni, ma la situazione è sempre la stessa, se non peggiorata. I capibastone continuano a mantenere saldi il proprio pezzetto di potere come è apparso chiaro dalle ultime elezioni regionali. Il PD continua a rimanere un non partito. Non si ha alcuna avvisaglia di una elaborazione politico-culturale che sia all’altezza dei cambiamenti enormi che sono di fronte all’Italia, all’Europa e al mondo intero. Nessuna posizione chiara e netta su questa deriva bellicista e militarista a cui pezzi del suo PD sono favorevoli. Nessuna posizione chiara e netta su Pace e Guerra. Nel mentre ulteriori pezzi della società si distaccano dall’idea di una utilità nell’andare a votare. Responsabilità che ovviamente non è tutta in capo al PD, ma di cui -il suo incedere così incerto e così spesso simile agli altri attori in campo del centro destra (nel modus operandi e in talune posizioni di politica estera)- costituisce parte sostanziale. E nemmeno dal recente raduno di Montepulciano sono emerse novità sostanziali che possano far pensare ad una prassi diversa da quella sin qui seguita. Aldilà di affermazioni fatte dalla segretaria che poi -come abbiamo visto- collidono con la realtà, del tipo: “Il pluralismo non significa galleggiare per non scontentare nessuno, ma discutere, ascoltare tutti e poi trovare posizioni nette e chiare per farci capire fuori. Bisogna offrire una scelta riconoscibile. Abbiamo una cultura e una storia della militanza, tutti siamo chiamati a concorrere alle decisioni, il partito è la casa di chi condivide valori, proposte e futuro.” Ma quando lo diciamo anche alla Picierno, Fassino, Delrio & C.? Forse mai, considerato che Schlein nell’occasione ha ribadito che “Continuerò a essere la segretaria di tutti e a salvaguardarne il pluralismo. Mi sento figlia di tutte le culture politiche che hanno fondato questo partito. Ne siamo la sintesi, proiettandola nel futuro”. Un futuro che sembra essere affrontato solo con l’ansia arboriana del “bisogna vincere e vinceremo”. Con la testa già ricolta a chi dovrà concorrere alla poltrona di presidente del consiglio. E come direbbe Totò: “ho detto tutto“!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.