Pettole e tradizioni per i piccoli della scuola ” Bramante”

Quanta curiosità e gioia sui volti e in quegli occhietti vispi dei piccoli dell’istituto omnicomprensivo ” Donato Bramante” di Matera per quel momento che le loro insegnanti hanno dedicato alla tradizioni natalizie. E così, come hanno fatto le loro nonne,zie soprattutto, ecco le pettole di Natalizie, cucinate in padella, con quello impasto di farina, acqua, olio e lievito di birra, che le fa diventare come piccoli palloncini, ciambelline o a forma di bimbo o di un animaletto. Buone le pettole messe ad asciugare in un piatto o in una scodella su una carta da cucina o di pane per assorbirne l’olio.



I bimbi hanno apprezzato un assaggio che li ha portati a conoscere le tradizioni natalizie materana, che richiedono pazienza e creatività. Ci sono anche i dolci come le cartellate,che prevedono altra lavorazione, buone dopo la cottura in forno o fritte, da gustare così come sono con miele o vincotto e decorazioni. Erano i nostri dolci, accanto a taralli e cangedde, della civiltà contadina dei rioni Sassi, quando panettoni e panettoni non erano ancora arrivati sulle nostre tavole. Buon feste bimbi a voi e alla vostre famiglie, con il sapore delle pettole che un giorno chissà vorrete preparare anche voi…

