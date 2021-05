Con i “se e i ma la storia non si fa”, ma serve a capire come mai la Basilicata sia sempre alle prese con la carenza, i disagi e le lunghe attese del sistema infrastrutturale viario e telematico. A confermarlo il caso della Bradanica, e ci riferiamo al tratto materano, con il viadotto Santo Stefano a ridosso del borgo La Martella in territorio di Matera, ricostruito in una zona che ha sempre dato problemi sul piano della consistenza e stabilità dei terreni. E’ sul viadotto è in corso, dopo il collaudo delle scorse settimane, come ha confermato anche una nota dell’assessore regionale Donatella Merra, un monitoraggio dell’Anas per verificare i segni dello “scostamento” delle struttura. Situazione già vista nella storia ultra quarantennale storia della ”sfortunata” arteria (con fallimenti di imprese e contenziosi) che da Matera, toccando Irsina porta a Melfi e a Foggia.



E del resto calanchi, collinelle e più a valle il perenne cedimento della vecchia provinciale per Grassano-Tricarico, a causa di infiltrazioni di sorgive, confermano che su quel versante della Bradanica occorrerà lavorarci per ‘scelte” e situazione definitive. La strada serve eccome, ma non è possibile, che per collegare i tratti sani e affidabili della Bradanica, come sta accadendo dopo il collaudo del viadotto, si debba fare i conti e perdere tempo con l’inevitabile deviazione.Ma lasciamo perdere, come abbiamo letto nel comunicato regionale incentrato sulla Potenza -Melfi e con riferimento finale alla Bradanica, le scadenze del G20 a Matera. Quella data con il vertice dei ministeri degli Esteri non c’entra proprio nulla, visto che gli ospiti arriveranno da Bari percorrendo le affidabili Statali 96 e 99.



Piuttosto quel viadotto, che andrà sempre monitorato, sia riservato al traffico leggero deviando quello pesante sulla vecchia provinciale, che va adeguatamente sistemata e messa in sicurezza. Una scelta di buon senso per utilizzare al meglio la statale 655, come è classificata la Bradanica, che si innesta sulla 665 nel tratto che porta nel foggiano. E quel ”6” che ricorre sui lotti della Bradanica ci porta alla ” Route 66” al progetto imprenditoriale concreto e lungimirante di uno dei tanti interpreti del sogno americano. Quel Cirus Avery, che seppe legare lo sfruttamento petrolifero alle potenzialità di una viabilità da costa a costa, per creare sviluppo. E per farlo, quel massone visionario ma concreto, scelse passo passo il tracciato per non sprecare tempo e risorse e i fatti gli diedero ragione. Per farvene una idea vi invitiamo a leggerne la biografia o a consultare il popolare sito di wikipedia, per esempio, di come Cirus Avery https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Avery . Sì passo dopo passo, anche nella bitumazione della strada e negli investimenti privati e pubblici che ne seguirono.



Altro contesto da sogno americano e di buon governo per una strada, divenuta leggendaria per le descrizioni fatte da musicisti o scrittori come John Steinbeck, autore del libro The Grapes of Wrath (Furore),

Da noi l’ultimo miglio della Bradanica, concedeteci l’accostamento con l’unità di misura americana, è legato alle scelte dette prima o non fatte in passato. E’ un po’ la storia di tante strade in una regione sulle ”stampelle” tra dissesti oggettivi di ieri e quelli creati dall’uomo nel tempo. Problemi territoriali, che confermano la debolezza delle infrastrutture, con problemi di dissesto già dalla inaugurazione e la ”Cavonica” che dalla Basentana porta a San Mauro Forte lo ha confermato. Strade reali, ma anche su quelle virtuali (banda larga e similari) siamo alle soluzioni rabberciate. Ne abbiamo avuto un esempio con la alienante didattica a distanza. Anche qui ”5G” in cantiere, superati dal 6 al 7G, ci sarebbe voluto un Avery. Ma senza cultura di impresa e buon governo non si va molta strada…

