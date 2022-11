Petizione sanità materana a quota 7000. Paradiso: Diamoci na mossa…

Ultimo giorno del presidio davanti all’Ospedale Madonna delle grazie, ma la mobilitazione continua eccome. Sono già 7000 le firme raccolte da Cgil, Cisl, Uil e da associazioni di cittadini e culturali per sollecitare la Regione Basilicata ad attivare investimenti per frenare il declino della sanità materana, potenziando servizi e organici nelle strutture sanitaria e per la medicina del territorio. Alle firme già raccolte si aggiungeranno, nelle prossime ore, quelle nei banchetti sui posti di lavoro, nelle piazze e presso le organizzazioni sindacali. Saranno consegnate-come hanno annunciati i segretari Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl) e Bruno Di Marzio (Uil)presso la quarta commissione regionale a sostegno della vertenza sanitaria, che culminerà il prossimo 19 novembre a Potenza con la manifestazione davanti alla sede della Regione Basilicata”.



Mobilitazione a sirene spiegate, superando la proverbiale situazione di attesa della gente di Basilicata, come ha ricordato il noto comico bernaldese Dino Paradiso, pronto a tirar fuori da piccoli episodi battute, sottolineature nel caso di cittadini di passaggio, proprio davanti all’Ospedale, per firmare la petizione o dalla condizione di ”influenzato” del sindaco di Matera Domenico Bennardi. E si sa, un pizzico di allegria aiuta non poco …a stemperare un clima di vertenze, come quella sulla sanità, che andrà avanti passo passo o passo dopo passo, se preferite.



”Il lucano è lento. C’ vol tiemp p’ fa l’ cos -ha detto Dino Paradiso. “A noi lucani l’attesa ci piace. … Con calma, ma per una mammografia ci vogliono due anni, ma pure tre dico io… Metti che è una cosa brutta. Lo scopri dopo. Siamo lenti. Matera è l’unico capoluogo d’Italia che non ha la ferrovia dello Stato…perchè aggiungere un elemento di velocità? Noi stiamo qua. Abbiamo sviluppato questa lentezza. Se ci dobbiamo spostare diciamo ”venite voi,noi..stiamo qua, tranquilli”. E poi l’etimologia del concetto di chiedere la salute all’ospedale che Dino vorrebbe mutuare in ”A Salut vuo’ ? O Spdal a scì” e cioè ”La Salute vuoi? All’ospedale devi andare”. “Lottiamo contro questa lentezza -ha aggiunto- Sono venuto qui per capirne di più . La sanità è un tema complesso. E’ un tema che ha bisogno di competenza. Ecco perchè ringrazio le sigle sindacali. C’è bisogno di organizzazione, di competenze, di impegno, confronto… Il fatto che in democrazia si delega ha portato a liberarci di tutto tanto ”vanno avanti gli altri…’‘ Va recuperato quest rapporto di delega, di competenze, e c’è bisogno.impegnandosi per risolvere quello che non va, visto che la sanità è interesse di tutti. Sono più ottimista…Mia madre mi ha rovinato la vita con questa preoccupazione che il lucano per cultura è accogliente, che da un momento all’altro attendavamo ”Qualcuno” che non abbiamo mai visto…Una cultura dell’accoglienza, comunque, che non la dobbiamo perdere. Non la dobbiamo buttare a mare . Noi non siamo stati mai cosi. Per cultura la nostra gente è accogliente. Poi pensiamo all’Italia che è bagnata dal mare, che ha sempre mitigato. Il mio professore di sociologia, Cassano, in un suo libro diceva che ” La riva interrompe gli integralismi della terra ferma ‘. Frase profonda…E allora diamoci da fare. Non stiamo ad aspettare come diceva mia madre di un ”Qualcuno”’ che non arriverà mai.La nostra è una bella regione, la più bella”



Parole sante e con quella vena di ironia per superare lentezza, ipocrisia. Servono risposte i sindaci di Matera, Pomarico e di altri centri non mollano e così i cittadini, con liste di attesa per fare esami e visite dai tempi spropositati, nonostante la migrazione sanitaria. Nel frattempo si prova a giocare, scherzandoci sopra, come ha fatto Zio Ludovico e la sua ”Lumaca” che riporta alla lentezza lucana.