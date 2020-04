Antonella Ciervo, dal suo profilo facebook, aveva dato con un post in mattinata la ferale notizia della chiusura delle pagine dedicate a Matera all’interno della edizione pugliese del Corriere del mezzogiorno, da cui essa stessa per tutto il 2019 ha raccontato -da par sua- la Città e il territorio.

“Per l’ultima volta, oggi, pubblico i titoli delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno. Per decisione dell’editore, infatti, lo spazio dedicato alla nostra città è stato eliminato.

Per tre anni, di cui uno con pagine dedicate solo alla nostra città e al suo territorio, ho raccontato emozioni, storie, giornate storiche, polemiche, vicende politiche e cittadine.

Quella storia avrà destini diversi ma per quanto mi riguarda resterà il mio impegno principale, anche se per ora trasferita sul mio blog personale, Potcity.

E’ stato entusiasmante essere parte di una bellissima squadra. E ora ancora una volta, Buona lettura.”



Numerose sono state le manifestazioni di affetto per Antonella e per il suo lavoro.

Ed anche un appello diretto all’editore da parte di Manuela Taratufolo, già segretaria generale della CGIL materana, poi trasformatosi in una vera e propria petizione che è possibile firmare al seguente link :

https://www.change.org/p/corriere-del-mezzogiorno-alla-cortese-attenzione-di-urbano-cairo-enzo-derrico-le-pagine-materane-del-corriere-del-mezzogiorno-non-vanno-interrotte?recruiter=401873028&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=57dba8f0-7031-11e5-9aa8-0b533b374bd2&utm_content=fht-21798000-it-it%3Av1

A seguire la lettera aperta della stessa Taratufolo:

Caro Editore,

a scriverle è Manuela Taratufolo, sindacalista della CGIL.

Ma quanto di getto le sto per rivolgere è dettato prima di tutto dalla cittadina che sono e un minuto dopo dalla missione di lavoro che svolgo.

Apprendere tramite fb questa mattina che la giornalista Ciervo da domani non scriverà più le belle pagine che tutti noi ogni giorno abbiamo apprezzato è stata una doccia fredda.

E ciò glielo dico in funzione del fatto che il Corriere del Mezzogiorno in Matera, da quando la “penna Ciervo” vi scrive, è stato come quotidiano ancora più apprezzato di quanto già non fosse.

Per lo stile del giornale stesso che Antonella ha ben rappresentato insieme a coloro che curano le pagine Materane.

In generale credo che di fronte a decisioni incomprensibili o ad azioni che spesso non si colgono nella loro reale portata, indignarsi non basta.

E perciò ho deciso di scriverle da comune cittadina, fruitrice di un servizio che per me è fondamentale : l’informazione a mezzo stampa, e in particolare quella stampata che per me è linfa vitale.

Non è sufficiente indignarsi in particolare rispetto a quanto la Ciervo ci ha partecipato questa mattina.

Perché il venire meno di quelle pagine dedicate a Matera è il venire meno di una penna che egregiamente ha svolto la sua missione di cronista puntuale e quindi è soppressione di un posto di lavoro.

IL governo centrale ha invitato a non licenziare, a non prendere, in questa fase così surreale per tutti, decisioni che mettono in discussione il lavoro delle persone.

Per questo mi sento di chiederle di rivedere, in questa fase così delicata, la sua decisione.

Glielo chiedo non per sfrontatezza ma proprio in modo sentito perché quella penna che lei sta eliminando è il lavoro di una donna, lavoratrice appassionata.

E, in questo momento, quella penna, quella lavoratrice, quella donna va difesa, quel posto di lavoro non va messo in discussione.

Anche perché quelle pagine sono positive per una comunità intera che segue quel giornale non solo per la sua serietà ma anche perché ci scrive la Ciervo.

Parlo come vede al presente perché io vorrei tanto che lei rivedesse la sua posizione.

E tale richiesta non è soltanto espressione di un mio pensiero di cittadina comune ma è il pensiero di tantissimi cittadini della mia comunità che si sta esprimendo sui social chiedendo ad Antonella spiegazioni che lei non può però dare.

Le chiedo di provare, nonostante la difficoltà del momento comprensibile ma che non giustifica una decisione così drastica, a trovare soluzioni alternative individuando per esempio il modo di inserire la penna di Ciervo in rubriche specifiche tramite cui continuare a rendere operativo il suo lavoro e a potere rendere nota anche la cronaca di Matera. O veda lei il modo.

Ma scongiuri di rendere operativa una decisione così estrema.

Escogitare un modo, non il più facile (cioè troncare tutto), ma il più adatto ad evitare che in questo tempo si possa risultare, da parte del suo giornale, insensibili verso la professionalità di una giornalista che mai si è risparmiata nello svolgimento della sua professione.

Antonella Ciervo, lo merita.

E lo merita la Città di Matera affezionata alle pagine scritte da Antonella.

Ci ripensi.

Non resti indifferente.

E provi ad essere coerente con quanto il governo Conte invita a fare, cioè di non assumere decisioni drastiche contro il lavoro delle persone.

Sono certa che lei non è un indifferente e che troverà il modo perché la penna di Antonella Ciervo non smetta di scrivere per il suo giornale e per la nostra comunità.

La saluto cordialmente.

Manuela Taratufolo