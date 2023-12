Petizione per la riapertura del bar all’ospedale di Matera

Ieri mattina -dalle 08,30 alle 13,00- davanti all’ingresso del ospedale Madonna delle Grazie era presente un banchetto di raccolta firme della FIALS per chiedere all’nuovo commissario ASM Maurizio Friolo la riapertura del Bar nell’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

“Nella prima giornata -si legge in una nota.- sono state raccolte 500 firme che si aggiungono alle 1200 già raccolte tramite la piattaforma Change.org. La Fials di Matera promuove questa iniziativa per sostenere i 6 lavoratori che rischiano rischiano il licenziamento collettivo.

I prossimi banchetti si terranno dal 4 al 13 dicembre 2023 dalle 08.30 alle 13 sempre davanti al Madonna delle Grazie. Il Segretario Fials Matera Giovanni Sciannarella e il Segretario Confsal Matera Marco Bigherati si dichiarano fiduciosi poiché il nuovo commissario Friolo è la direzione strategica asm sono sensibili a queste tematiche sperando di poter fare un regalo di Natale a questi lavoratori e alle loro famiglie con la riapertura del bar.”

Di seguito il volantino con le motivazioni della Petizione: “Noi, i sottoscritti, pazienti, visitatori, dipendenti e cittadini residenti a Matera e nelle aree circostanti, ci rivolgiamo a voi per chiedere la riapertura del bar situato all’interno dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. La presenza di un bar all’interno di un ospedale è fondamentale per diversi motivi:

1. Assistenza alle Famiglie: Le famiglie dei pazienti spesso trascorrono lunghe ore in ospedale, e un bar offre loro un luogo di comfort e ristoro durante momenti difficili.

2. Sostegno ai Pazienti: I pazienti possono avere bisogno di una pausa o di un ristoro durante la loro permanenza in ospedale. Un bar fornisce loro l’opportunità di soddisfare le loro esigenze.

3. Supporto al Personale Medico: Anche il personale medico e infermieristico necessita di pause e spazi per rilassarsi, senza dover lasciare l’ospedale.

4. Fonte di Entrate per l’Ospedale: Un bar ben gestito può contribuire alle entrate dell’ospedale, che possono essere reinvestite per migliorare i servizi e le strutture.

Chiediamo quindi che si consideri seriamente la riapertura del bar all’interno dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera al fine di migliorare l’esperienza dei pazienti e delle loro famiglie, supportare il personale medico e generare ulteriori risorse per l’ospedale. La presenza di un bar può contribuire notevolmente al benessere e al comfort di tutti coloro che sono coinvolti in questa importante struttura sanitaria.”