Domenica 22 maggio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, a Matera si svolgerà una raccolta di firme in calce ad una petizione popolare che chiede l’applicazione della legge nazionale 41/1989 sui Piani per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche.

E’ una iniziativa dell’associazione Disabili “Marzio Muscatiello” ODV che -si legge in una nota- “con i suoi rappresentanti, primi firmatari della petizione, saranno presenti in Piazza Vittorio Veneto per esporre le problematiche connesse alla mancata regolamentazione dei PEBA con foto ed opuscoli illustrativi, che verranno distribuiti gratuitamente a tutti i partecipanti.

Questa azione segue l’incontro avuto con Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Sante Copponi, ed è propedeutico all’incontro con la Ministra Emma Bonetti – Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia.

Siamo sicuri di una partecipazione corposa della cittadinanza, nonostante che l’amministrazione Comunale è sembrata sorda ed emotivamente fredda alla problematica.”