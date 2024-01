Petizione (già A 5400 firme) e un libro. Salviamo la ‘’nostra’’ Biblioteca

Diamo uno schiaffo materiale a quanti continuano a restare in silenzio sugli scranni del podere ( con la “D”) politico, e ricordiamocene quando ci chiederanno il voto con la ipocrisia di sempre, continuando nella mobilitazione, firmando la petizione su change.org. Ma possiamo fare di più, come suggerisce Antonio Serravezza, che in passato si è impegnato per una causa…che dura da troppo tempo, prendendo in prestito un libro dalla Biblioteca ‘’ Tommaso Stigliani’’. Ma potete leggerlo anche li, se vi va. Anche due per quanti non ne hanno tenuto mai nessuno in mano. Datevi, diamoci da fare. Il silenzio di quanti ‘’male’’ o ‘’non ci rappresentano’’ nella stanza dei bottoni va rotto con indignazione e leggendo i libri giusti.

LA PROPOSTA E L’ESEMPIO DI ANTONIO SERRAVEZZA

Visti gli ultimi eventi riguardanti la “nostra” biblioteca T. Stigliani che la stanno portando alla chiusura definitiva , ogni materano prenda un libro alla Biblioteca Provinciale T.Stigliani, in maniera tale da far sentire vicini i cittadini a questa storica e fondamentale istituzione. Facciamolo tutti per dimostrare l’importanza che riveste la biblioteca in questa città. Facciamo nostra la sollecitazione e si invitano tutti i materani a presentarsi anche per firmare la petizione già in corso, organizzata dall’associazione “Salvate la Biblioteca Provinciale T. Stigliani”.

Basta attendere altro silenzio, il nostro silenzio aiuta i giochi dell’ ignoranza e dell’ inciviltà