E a ragione con Cgil, Cisl e Uil che hanno scelto la stazione di La Martella, completata e murata 10 anni fa, in attesa di finanziamenti,della firma per un protocollo di intesa tra Regione e Trenitalia quando arriverà (forse a Natale) la ‘’V.I.A.” dal Ministero della Transizione energetica, per dar via ai lavori di completamento della tratta Ferrandina-Matera, che dovrebbero cominciare nel 2023 ed essere completati nel 2026. Ma si chiede, con una petizione, che si lavori al prolungamento in direzione Adriatica senza gli equivoci delle tre opzioni (una prevede che si possa utilizzare anche la trincea delle Fal) in modo da tenere dentro traffico turistico e merci. I segretari di Cgil, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Bollettino della Cisl e Bruno DI Cuia (Uil) hanno le idee chiare consapevoli che la Regione deve prendere una posizione netta, dopo l’approvazione di documenti e atti in consiglio, e con le opportunità del Pnrr e del piano trasporti. Basta con i ‘diremo e faremo’ anche perché in provincia di Matera di fallimenti sui progetti infrastrutturali e dei trasporti ne abbiamo abbastanza. A pochi chilometri della stazione di La Martella, con il parcheggio pieno di auto per la conferenza e non è accaduto nemmeno per Matera 2019, ci sono in Valbasento l’aviosuperficie “Enrico Mattei’’ e il viadotto Santo Stefano della Bradanica, chiuso da mesi perché progettato sulla stessa zona franosa storicizzata. Siamo fermi su un binario morto…

Realizzazione dell’opera ferroviaria Ferrandina – Matera e l’allungamento della stessa alla direttrice adriatica



Cgil, Cisl e Uil di Matera, coerentemente con le ripetute posizioni pubbliche prese ormai da diversi anni, chiedono al Presidente della Giunta e al Consiglio Regionale di Basilicata che, nel rispetto della risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale di Basilicata il giorno 30 giugno 2021 e della Deliberazione Consiliare n. 24 dell’8 giugno 2021, vengano attivate e realizzate azioni politiche, amministrative e tecnico-progettuali per sostenere la realizzazione del completamento del raccordo Ferrandina – Matera e suo prosieguo verso la dorsale adriatico – jonica Bari – Taranto” ed in particolare attraverso:

1. la formalizzazione al Governo nazionale di un’apposita scheda del PNRR (Piano nazionale di rilancio e resilienza) la prosecuzione della tratta Ferrandina – Matera per l’asse ferroviario Bari – Taranto;

2. l’approvazione di una delibera che implementi il completamento del raccordo ferroviario Ferrandina – Matera ed il proseguo verso la dorsale adriatica all’interno del Piano strategico dei trasporti 2016-2026.

Si tratterebbe di atti, naturali, logici e coerenti, da parte della Regione Basilicata per la realizzazione di una traiettoria infrastrutturale intelligente di collegamento tra le diverse zone industriali di Tito, Potenza, Valbasento, La Martella e Jesce tra di loro e queste con le direttrici ferroviarie tirreniche e adriatica, con il porto di Taranto, Salerno, Bari e Brindisi per sostenere lo sviluppo industriale e merceologico lucano.



Una inversione di tendenza rispetto al Piano dei Trasporti 2016-2026 e quello dei Trasporti di Bacino che non hanno tenuto conto del Contratto di Programma tra il Ministero dei trasporti e la stessa Rfi nel 2017.

Una presa d’atto che la realizzazione della programmazione della Ferrovia Ferrandina – Matera non è stata frutto dell’azione della Regione Basilicata ma dell’intervento della legge di stabilità 2017 che sulla scorta di iniziative di parlamentari aveva previsto lo stanziamento di 210 milioni di euro e poi rimpinguati con ulteriori fondi in considerazione anche dell’accessibilità a Matera – Capitale europea della cultura 2019 su cui la Rfi elaborò il cronoprogramma prevedendo la realizzazione e la ultimazione della infrastruttura ferroviaria per il 2022 e la piena attivazione commerciale per il 2024 e oggi sostituito con quello previsto dalla tempistica del PNRR.



L’annullamento del progetto alquanto demenziale e illogico del raddoppio selettivo nella tratta Borgo Venusio – La Martella, finanziato con 5.9 milioni di euro, che per il precedente Assessore regionale alla mobilità e trasporti avrebbe prodotto significativi risparmi sui tempi di percorrenza prevedendo di concentrare a Venusio tutti gli incroci in linea tra Altamura e Matera Villa Longo.

Per queste ragioni, è ormai necessario che il Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale prenda atto dell’attuale situazione e delle opportunità storiche derivanti dai cospicui finanziamenti del PNRR che ha previsto interventi di riqualificazione e di ammodernamento della tratta Battipaglia – Potenza – Mataponto – Taranto, confermata la realizzazione della Ferrandina – Matera e aperto le possibilità di realizzare la trasversale ferroviaria tra la direttrice tirrenica e quella adriatica attraverso la prosecuzione della tratta Ferrandina – Matera verso l’asse ferroviario Bari – Taranto.



Una tratta ferroviaria ordinaria che annullerebbe il ritardo storico cominciato nell’Ottocento all’indomani dell’Unità d’Italia, nel 1879 e attraversato tutti i periodi succedutisi fino ai nostri giorni che eliminerebbe l’isolamento della provincia di Matera realizzando i collegamenti indispensabili perché la Basilicata diventi realmente una regione di cerniera tra la Campania, la Puglia e la Calabria.

In caso contrario, il mancato allungamento della tratta ferroviaria Ferrandina – Matera alla dorsale adriatica sarebbe un’opera parziale che, paradossalmente, porrebbe la stazione di La Martella nuovamente nell’albo dei guinness e cioè: l’unica stazione in Italia che, pur non avendo ostacoli insormontabili (mare, montagne, ecc.), l’ingresso e l’uscita della stazione corrisponderebbero costringendo il treno a ritornare indietro nella direzione di arrivo.



Pertanto, ritenendo che il completamento del raccordo ferroviario Ferrandina-Matera e il suo proseguo verso la dorsale adriatica:

1. eliminerebbe l’isolamento storico della Città di Matera e la sua Provincia che dura da 150 anni;

2. creerebbe un collegamento diretto da Potenza a Bari (Via Ferrandina – Matera – Gioia del Colle);

3. costituirebbe un impulso ai settori produttivi agevolando la circolazione nazionale di persone e merci;

4. favorirebbe il comparto del turismo provinciale e dell’intera Basilicata;

5. metterebbe in collegamento cinque importanti Zone Industriali della Basilicata (Tito Scalo, Potenza, Val Basento, La Martella, Jesce) e di queste con le direttrici ferroviarie e con i porti del Tirreno, dello Jonio e dell’Adriatico ;

6. inserirebbe la città di Matera nel circuito nazionale e internazionale, legando il Tirreno all’Adriatico, ponendo la Città di Matera in una posizione centrale e privilegiata all’interno del Mezzogiorno d’Italia;

CHIEDIAMO alle Istituzioni (Enti Locali, Scuole, ecc.), all’Arcidiocesi di Matera – Irsina, alle Associazioni datoriali, di categorie, culturali, del volontariato, alle aziende, agli operatori turistici di contribuire a rendere capillare la PETIZIONE portando i cittadini di Matera e Provincia a sottoscriverla affinchè il PRESIDENTE della GIUNTA e il CONSIGLIO REGIONALE di BASILICATA, cogliendo pienamente l’opportunità storica riveniente dal PNRR, pongano definitivamente e pienamente fine ai limiti infrastrutturali di collegamento soprattutto ferroviario tra i diversi territori lucani e creino così le condizioni fondamentali per determinare uno sviluppo industriale, manifatturiero e merceologico e rilanciare l’occupazione nella nostra regione.

CGIL – Eustachio Nicoletti CISL – Giuseppe Bollettino Uil – Bruno Di Cuia