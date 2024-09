Petizione di “Piazza Schierarsi Matera”: Salviamo la casa parcheggio nei Sassi

La Piazza di Schierarsi Matera (ricordiamolo, associazione fondata e guidata a livello nazionale da Alessandro Di Battista) comunica di aver “lanciato una petizione su www.change.orgper dissuadere l’amministrazione comunale di Matera dal cambio di destinazione di una Casa Parcheggio nei Sassi di Matera. “Nei giorni scorsi, infatti, -si spiega in una nota- è stata sottoposta alla commissione comunale competente (che, nel caso specifico, ha solo parere consultivo) una proposta di assegnazione di una residenza nei Sassi di Matera ad una società che opera nel settore culturale, da destinare a sede operativa della stessa richiedente. Questa richiesta di assegnazione diretta, se approvata dalla Giunta comunale, comporterebbe la perdita di una residenza originariamente destinata a situazioni di emergenza abitativa, sottraendo alla disponibilità della comunità materana una struttura cosiddetta Casa Parcheggio. Le case parcheggio sono alloggi, di proprietà pubblica, utili a garantire un aiuto concreto a famiglie e cittadini in temporanea situazione di difficoltà, ad esempio per uno sgombero o evacuazione improvvisa ed imprevista della propria abitazione per inagibilità della stessa. Nel tempo, purtroppo, le stesse case parcheggio, in casi disperati ed estremi, sono passate dalla occupazione temporanea a quella permanente, considerato l’aumento di emergenze abitative insolute e non risolvibili per scarsità di abitazioni a prezzi calmierati. In una situazione perennemente emergenziale, a livello cittadino, con un mercato del mattone che si basa su una bolla speculativa con costi altissimi per i cittadini, e con un aumento dei casi di nuclei familiari sotto la soglia di povertà, l’esistenza stessa di queste case parcheggio, seppure in numero limitato rispetto alle necessità, rappresenta una necessità. Ecco perché la Piazza materana di Schierarsi chiede che neanche una sola abitazione, destinata a appunto a queste emergenze, venga sacrificata per altri usi con un affidamento diretto, come nel caso segnalato dalla petizione. Suona strano che l’attuale amministrazione, nelle scorse settimane e negli anni pregressi, abbia sempre indicato come fondamentale il diritto all’abitazione dei cittadini materani, salvo poi smentirsi nei fatti con una scelta che procede nella direzione opposta. Nei prossimi giorni inoltreremo la richiesta ufficiale, all’amministrazione comunale, affinché non si impoverisca il patrimonio abitativo del Comune di Matera e si proceda a stilare un regolamento ed una graduatoria (aggiornando quanto eventualmente esistente) in modo da dare risposte a chi, in estrema situazione di bisogno, chiede aiuto alla nostra comunità. Di seguito il testo della petizione pubblicata su www.change.org: “Siamo residenti di Matera, una città ricca di storia e cultura. Oggi scriviamo personalmente, perché siamo direttamente coinvolti in una situazione che riguarda la nostra comunità. La Giunta comunale sta pianificando di destinare una casa parcheggio ad una società, che potrebbe trasformarla in una sede di attività economiche. Al contrario, ci sono molte persone e famiglie nella nostra città che vivono in condizioni disagiate, alcune persino in grotta, senza acqua nè servizi.

La Casa Parcheggio nei Sassi di Matera è destinata ai bisognosi e dovrebbe rimanere tale. Chiediamo che l’amministrazione comunale non cambi la sua destinazione d’uso. Inoltre, sollecitiamo la realizzazione di un regolamento per l’utilizzo di queste case parcheggio, con una graduatoria chiara e ad evidenza pubblica basata sul grado di necessità.

In una città con un calo di popolazione del 3% negli ultimi dieci anni, la cui percentuale di microaree di degrado urbano è superiore alla media regionale, non si può ignorare il bisogno di alloggi per coloro che vivono in condizioni di povertà (fonte: ISTAT).

Ogni persona ha il diritto di avere un alloggio dignitoso. La nostra richiesta va oltre le politiche economiche e affronta l’essenza dell’empatia e della giustizia sociale. Firmate la petizione per sostenere la nostra causa e per mantenere la casa parcheggio a disposizione di chi ne ha più bisogno.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.