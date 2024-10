Petizione di Filt Cgil Matera per migliorare la viabilità Bernalda-Matera

“Ogni giorno decine di persone si recano a Matera, capoluogo di provincia, per vari motivi personali e professionali: per raggiungere i posti di lavoro, per frequentare le scuole superiori e l’università, per accedere ai servizi sanitari, o per raggiungere l’aeroporto di Bari. Purtroppo, il tragitto da Bernalda a Matera è diventato progressivamente difficile a causa di inadeguatezza della viabilità. È quindi necessario che le istituzioni locali prestino attenzione a questa problematica e lavorino per migliorare la viabilità tra queste due città. Un intervento in tal senso non solo faciliterebbe le nostre quotidiane attività, ma sarebbe un passo avanti nel rispetto dei diritti dei cittadini a un trasporto sicuro e affidabile.” Per questo motivo la Filt Cgil di Matera ha pubblicato su change.org una petizione con la quale il sindacato “chiede ai responsabili delle infrastrutture e delle politiche di mobilità di adottare misure concrete per migliorare le condizioni della viabilità tra Bernalda e la città di Matera.” “Il sostegno a questa petizione – sostiene l’organizzazione sindacale – può fare la differenza nella nostra lotta per la mobilità”. Di seguito il link per firmare la petizione: https://www.change.org/p/migliorare-la-viabilit%C3%A0-tra-bernalda-e-la-citt%C3%A0-di-matera.

