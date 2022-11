Petizione contro declino Asm. Si riprende lunedì 7

E’ stata una dimenticanza nella comunicazione… per la quale gli organizzatori si scusano con quanti oggi, domenica 6 novembre, si sono recati davanti all’ospedale Madonna delle Grazie per firmare la petizione contro il declino della sanita materana, ma senza trovare il banchetto per farlo come era accaduto il 4 e 5 novembre. ” Si riprenderà regolarmente da lunedì 7 e fino al 12 novembre dalle 9.30 alle 12.30 – dice il segretario provinciale della Cgil,Eustachio Nicoletti, che ha organizzato la manifestazione insieme a Cisl, Uil e a numerose associazioni. Ci scusiamo per quanto oggi, domenica, non hanno potuto farlo. E’ stata una dimenticanza nella comunicazione, che avremmo dovuto riportare anche su manifesto e comunicato. Si riprende regolarmente da domani e invito cittadine e cittadini a firmare per un problema che interessa tutti e che riproporremmo con forza anche nella manifestazione che terremmo il 19 a Potenza, davanti alla Regione Basilicata”. E allora passate parola. La Asm va rilanciata nei fatti, puntando il dito con quanti tra irresponsabilità, silenzi e assensi, e strategie consolidate stanno portando avanti il processo di depotenziamento e svuotamento della sanità materana e non solo. Nel frattempo firmate come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/asm-atica-alla-canna-del-gas-firmate-e-protestate/