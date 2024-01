Petizione Biblioteca a quota 20.000. E bambini protagonisti.

Dietro ogni firma una persona ( 18.500 su change.org) e altri che si recano fisicamente presso il presidio al pianterreno del Palazzo dell’Annunziata per firmare sugli elenchi cartacei, che hanno consentito di superare quota 20.000. E il passaparola sta riguardando i materani che stanno fuori, quanti hanno cuore le sorti di Matera, nonostante il perdurante silenzio istituzionale tra Provincia, Regione e Governo (l’argomento con i link social è arrivato da più parti anche al ministero guidato da Gennaro Sangiuliano) con una dichiarazione del vicepresidente pentastellato Rocco Turco, che pubblichiamo più avanti. E chissà che la cosa non approdi al Parlamento europeo dove, il fatto che la Capitale europea della cultura di Matera 2019, rischia di perdere la Biblioteca farebbe scalpore. Figuraccia possibile. E la cosa, con tante figure e figuri in campagna elettorale, non ci sorprenderebbe affatto… Lo diciamo per mettere le mani avanti, dopo che i ragazzi dell’istituto onnicomprensivo Giovanni Pascoli di Matera, hanno portato pensieri, frasi riportati su cartelli, che campeggiano nella sede del presidio.



Bravi ragazzi! Nella vostra semplicità e determinazione avete dimostrato a quegli ”adulti” che mostrano indifferenza o opportunismo sulle biblioteca, che voi avete capito che i libri sono cibo per la mente e che tante eredità del passato sono state la fortuna della nostra città. E che non possiamo permetterci di cancellarlo. Un cartello su tutti ci ha colpiti: ” Non chiudete questa bellissima biblioteca. Io sin da piccino frequentavo ogni giorno la biblioteca Pinocchio e sono cresciuto con le vostre favole della buona notte…Non toglieteci i nostri sogni!!!”. Una frase scritta con i colori rossi e blu…



Altri ragazzi hanno potuto ammirare al piano di sopra alla biblioteca dei ragazzi le fotografie tematiche che la Pro Loco ha posizionato lungo i corridoi, tra una scaffalatura e l’altra. E un contributo fattivo in tal senso è venuto dal presidente Giuseppe Cotugno, nonno con i nipotini fuori regione, che ha insegnato loro l’amore per la lettura e la cultura. E una passione per le biblioteche che non conosce confini…, come hanno dimostrato di fare i concittadini che hanno partecipato ai flashmob #Tesseramenti.



MATERA, TURCO (M5S): «SIA SCONGIURATA LA CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA STIGLIANI»

«Il colmo per una città che appena cinque anni fa è stata nominata “Capitale Europea della Cultura”? Perdere il suo principale polmone di conoscenza, cioè la biblioteca pubblica. È quanto si sta paventando in queste ore a Matera, a valle di numerosi incontri fra istituzioni, lavoratori, cittadini, associazioni e sindacati che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Bene dice il Sindaco Domenico Bennardi quando esorta il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a dare seguito alle promesse sullo stanziamento di 1,3 milioni di euro utili alla prosecuzione del pubblico servizio offerto dalla Biblioteca Provinciale “T. Stigliani”. Oltre ogni retorica, è semplicemente impensabile che il Mezzogiorno perda i pochi presidi culturali utili non tanto a conservare il sapere quanto a diffonderlo. Più di tutti, sarebbero ancora una volta i giovani a pagare il caro prezzo di una politica disattenta e incapace di fare i conti con la realtà, perché senza diffusione della cultura non può esserci speranza per il futuro delle nuove generazioni. Sia scongiurata a qualsiasi costo la chiusura di questa infrastruttura fondamentale per il bene comune». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

Matera, 25 gennaio 2024

Sen. Mario Turco

Vicepresidente M5S

###

ALTRE FOTO DEI CARTELLI



ALTRE FOTO DELLA PRO LOCO IN BIBLIOTECA