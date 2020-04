Ospedali lucani a rischio contagio continuo dopo il caso di positività al covid 19 a Policoro ( Matera) che ha portato alla chiusura, a quanto pare temporanea del reparto di ortopedia, che segue ai casi registrati in altri ospedali della Basilicata, da Potenza a Matera, da Villa D’Agri all’Oncologico di Rionero a quello dei Tricarico (dove si sono verificati oltre 40 casi) che annovera anche il centro di riabilitazione Don Gnocchi.

Senza dimenticare l’inchiesta avviata a Potenza dal presidente della giunta regionale, Vito Bardi, dopo il decesso di una persona e le denunce dei famigliari. Un clima non sereno di operatività, che ha mostrato qua e là perplessità nella gestione della emergenza coronavirus.

Tant’è che è partita una petizione su change.org per chiedere al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, di commissariare la Sanità Lucana.

Di seguito le motivazioni.

Commissariare la Sanità Lucana, prima che sia troppo tardi



Luciano Castrignano ha lanciato questa petizione e l’ha diretta a Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio dei Ministri) e a 4 altri/altre

Oggetto: Richiesta commissariamento Sistema Sanitario Regionale della Basilicata

I sottoscritti cittadini della Regione Basilicata,

VISTA – l’evidente disorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale nell’affrontare l’emergenza CoViD 19;

VISTI – i continui errori nel conteggio dei casi riscontrati, da parte della Task Force Regionale;

VISTA – la palese inadeguatezza dei vertici politici regionali nella gestione dell’emergenza, nella comunicazione efficace e tempestiva alla popolazione e nella collaborazione con le altre Istituzioni ed Enti Locali;

CONSIDERATI – l’esiguo numero di tamponi effettuati sulla popolazione (la Basilicata effettua, ad oggi, circa 4 tamponi ogni 1000 abitanti a fronte dei 20 ogni 1000 abitanti della Regione Veneto) e l’evidente ritardo nell’ospedalizzazione dei pazienti che, in molti casi, comporta il ricovero in terapia intensiva;

CONSIDERATI – l’aumento esponenziale dei contagi e dei decessi, questi ultimi in diversi casi evitabili grazie ad una immediata risposta del Sistema Sanitario Regionale alle sollecitazioni dei cittadini, che non si è verificata (con tempi di attesa superiori a 14 giorni per l’effettuazione dei tamponi e l’eventuale ricovero ospedaliero);

RICHIEDONO

Alle S.V. di avviare il processo di commissariamento, da parte del Governo Nazionale, del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, per tutelare la salute e la sicurezza dei lucani che, ogni giorno di più, hanno la sensazione di essere abbandonati a loro stessi da parte di quelle Istituzioni Locali, che dovrebbero avere come unico obiettivo la difesa dei propri cittadini.