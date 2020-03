Se si sospendono i pagamenti di imposte, mutui e altre scadenze lo stesso si deve fare per le locazioni dei canoni per alloggi Universitari, a seguito della epidemia da coronavirus. A chiederlo con una petizione (prossima a 7000 firme) lanciata sul sito petizione . com famiglie di tanti ragazzi che studiano fuori, in relazione alla chiusura delle facoltà. Alcuni sono rimasti fuori regione e hanno fatto una scelta dolorosa e consapevole, altri sono tornati a casa sottoponendosi alle restrizioni previste dal decreto ministeriale e dalle ordinanze regionali e comunali, con tutto quello che ne segue. In entrambi i casi, nonostante gli atenei non sian fruibili, resta da pagare il canone di locazione. La parola al Governo. C’è una petizione e questo è il link per firmare.

https://www.petizioni.com/sospensione_canone_di_locazione_per_studenti_fuori_sede?u=4737108&utm_source=whatsapp