Pescopagano: torna “Podolica” XIII edizione della sagra dedicata alla razza bovina

Pescopagano si prepara ad accogliere la XIII edizione di “Podolica”, in programma venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto 2026, a partire dalle ore 19.30. L’evento, organizzato dall’associazione “Pratica…mente“, coadiuvata dai circa 170 volontari, ed il sostegno del Comune di Pescopagano, rappresenta un appuntamento ormai consolidato dell’estate lucana.

Considerata la prima sagra in Italia dedicata ai formaggi e alla carne di razza bovina Podolica a chilometro zero, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle produzioni più rappresentative del territorio, promuovendo al tempo stesso la cultura rurale, le tradizioni contadine e le eccellenze enogastronomiche locali.

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 31 luglio alle ore 19.00, alla presenza delle autorità locali e regionali. Tra i momenti più attesi figura la rievocazione della tradizionale trebbiatura con macchina d’epoca, seguita dall’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare numerose specialità a base di latte e carne podolica: dal celebre caciocavallo ai piatti preparati dagli chef, fino alle grigliate per adulti e al “Mc Podolico” dedicato ai più piccoli.

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano la preparazione dal vivo di trecce e caciocavalli, i cavatelli al ragù lucano con carne bovina podolica e una speciale proposta gastronomica che abbina cavatelli e peposo.

Accanto all’offerta culinaria, la manifestazione proporrà degustazioni di vini dell’Irpinia, del Sannio e della Lucania, prodotti tipici locali, musica dal vivo, gruppi itineranti, spettacoli di danza e un’area dedicata ai bambini con gonfiabili.

Il cartellone musicale vedrà alternarsi numerosi artisti e gruppi sui diversi palchi del paese. Venerdì saliranno sul palco, tra gli altri, I Sarracin & White Taranta Project, Le Magiche Note, con l’animazione itinerante della Pesco Band, mentre sabato sarà la volta di Niky Fox, dell’Orchestra Odissea e della Quadriglia Sanfelese,

La manifestazione si conferma così un’importante occasione di promozione del territorio, capace di coniugare sapori autentici, tradizioni popolari e intrattenimento, richiamando ogni anno numerosi visitatori da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.