Pesa la crisi…anche nell’agroalimentare. Coapi pronta alla protesta di Roma

arebbe da ipocriti dire che l’economia tira giocando e raggirando sui dati dell’occupazione (in prevalenza a tempo determinato) contraddetta palesemente dall’ emigrazione giovanile, il taglio dei servizi, l’aumento dei prezzi (complice anche l’aumento delle accise per il gasolio) dei beni di prima necessità per i consumatori che hanno le tasche sempre più vuote e con i produttori che non ce la fanno, visto che c’è discrepanza tra i prezzi al campo, del pescato o alla stalla e quanto guadagna la grande distribuzione. E su questo e altri aspetti il Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani (Coapi) non molla e dopo le mobilitazione dei trattori a Milano e la conferenza stampa on line a Parma,venerdì 16 gennaio, davanti alla sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con la presenza di decine di mezzi agricoli, l’annuncio della protesta a Roma. L’accordo dell’Unione europea sul Mercosur non convince aldilà di rassicurazioni e contropartite. La ”sovranità alimentare”, è anche questa la dicitura del ministero presieduto da Francesco Lollobrigida, va difesa nei fatti in mare e per terra, evitando di aggravare una crisi- ormai cronica- del settore primario. Il made in Italy a tavola comincia da qui. Non lo dimentichi il Governo italiano e quanti a Bruxelles continuano a subire, fregandosene dell’agroalimentare dei propri Paesi e dei territori, accordi e pressioni da economia globalizzata. I trattori continueranno a rombare davanti alle sedi di quanti sono chiamati, e spesso lo dimenticano, a tutelare i sacrifici di produttori, aziende e i consumatori. Altro che dati positivi dell’economia del Belpaese. La realtà è questa…



Invito

alla stampa, agli operatori dei media, alle reti, movimenti, associazioni

agli agricoltori e ai cittadini

Il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani, spazio partecipato di collaborazione nato nel Movimento dei Trattori che dal 2024 è in mobilitazione per denunciare la crisi profonda del nostro agroalimentare e chiedere misure urgenti a favore delle Piccole e Medie imprese degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori e dei trasformatori artigianali e dei cittadini, ha avviato a Milano il 9 gennaio scorso una nuova fase di mobilitazione portando centinaia di trattori in centro e sottolineando i nostri obiettivi.



Chiediamo:

che venga riconosciuto dal Governo lo Stato di Crisi della Piccola e Media impresa produttrice adottando strategie e misure straordinarie adeguate per arrestare la chiusura delle aziende e garantire il diritto del Paese ad avere campagne vive e territori tutelati dal loro lavoro

che la Politica prenda atto di quanto la crisi ormai investa i cittadini che vedono minare il diritto al cibo e la sicurezza alimentare e, conseguentemente, metta in campo strategie per garantire il diritto al cibo sicuro per chi lo consuma

A base della nuova fase della mobilitazione abbiamo posto 2 primi obiettivi concreti:

Sottrarre il cibo, l’agricoltura e la pesca dagli Accordi di Libero Scambio (a cominciare da quello EU/Mercosur) essendo il cibo un diritto fondamentale dei Popoli e dei Cittadini

Sostenere il Diritto al cibo dei cittadini con una Proposta di Iniziativa Popolare per affermare insieme produttori e consumatori il primato degli interessi alla salute ed al territorio in nome dei principi della Sovranità Alimentare

Il 16 gennaio 2026 (con inizio alle ore 12 e fino alle ore 13 il COAPI invita alla Conferenza Stampa di presentazione delle proposte e dell’agenda delle iniziative tematiche e nei territori compreso l’annuncio di una manifestazione nazionale che si terrà a Roma contro l’Accordo UE/Mercosur

La Conferenza Stampa sarà diffusa online dalla pagina Facebook del COAPI (https://coapi.sovranitalimentare.it/facebook), sarà coordinata via web e vedrà interventi da due presìdi di agricoltori in mobilitazione dalla mattina.

Da Parma (in via Carlo Magno 1A) presso l’ingresso della sede dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare; decine di trattori, di agricoltori e cittadini in presidio dalle ore 11 denunceranno quale sia la realtà della sicurezza alimentare in Italia e quanto siano vuote le promesse di “reciprocità e controlli” offerte perché gli agricoltori chiudano un occhio e “svendano gli interessi dei cittadini”.

Da Vittoria (ingresso del Mercato Generale) presidio dalle ore 9 con decine di trattori e mezzi, agricoltori e sindaci siciliani; sarà chiara la denuncia di quanti guasti gli Accordi di Libero Scambio hanno già prodotto alle imprese italiane e del perché bisogna rifiutare l’Accordo UE/Mercosur che (se verrà attuato) aggraverà profondamente la crisi delle Imprese Produttive minando il diritto al cibo dei cittadini consumatori.

Per porre domande occorre contattare su Whatsapp il numero 3421467536 scrivendo un breve testo (non oltre 250 caratteri spazi inclusi) specificando nome, cognome e ruolo.