Perseguita la ex sui social. Polizia lo arresta con obbligo braccialetto elettronico

Proprio non ha voluto rassegnarsi alla separazione dalla sua ex fidanzata e ha pensato(male) di perseguitarla con immagini di nudi ”sessualmente esplicite”, diffuse sui social promettendo vendette se non fosse ritornata da lui. Ma non ha fatto i conti con la volontà della donna, che ha denunciato quanto accadutole alla Polizia di Stato con l’avvio delle indagini, condotte da Squadra Mobile e Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica. L’uomo, dopo essere stato bloccato sui social, aveva utilizzato un falso profilo su Instagram per portare avanti il suo disegno persecutorio, giungendo anche a sottrarre lo specchietto retrovisore della vettura della ex. Ma la condizione di ‘anonimato’ è stata scoperta. I riscontri hanno portato il Magistrato alla emissione di una custodia cautelare ai domiciliari, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Le accuse ipotizzate sono quelle di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e danneggiamento aggravato



COMUNICATO STAMPA

Materano finisce ai domiciliari per atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite riferite alla ex fidanzata. Dopo l’indagine, la Polizia di Stato di Matera esegue la misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Matera.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha posto agli arresti domiciliari un soggetto del posto, incensurato, in applicazione della misura cautelare disposta dal Gip presso il Tribunale di Matera. I reati ipotizzati a carico dell’uomo, a cui è stato apposto anche il braccialetto elettronico, sono di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e danneggiamento aggravato.

Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile, con il supporto della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Matera, a seguito della denuncia presentata, nello scorso mese di ottobre, dall’ex fidanzata.

Da quanto emerso dalle attività investigative, dopo la fine della relazione, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la donna tramite social network, minacciando “vendetta” se lo avesse escluso dalla sua vita.



Ed infatti, nel momento in cui si rendeva conto di essere stato “bloccato nei contatti social”, iniziava a diffondere, attraverso un falso profilo Instagram, video e foto sessualmente espliciti ad amici della vittima, senza il consenso di quest’ultima.

Non soddisfatto, avrebbe asportato con violenza lo specchietto retrovisore dall’autovettura dell’ex.

Nel corso dell’indagine, è stato altresì acquisito il materiale informatico indebitamente diffuso e poi bloccato dagli specialisti della Polizia Postale. Nell’abitazione, sono stati rinvenuti sia lo specchietto retrovisore asportato, sia il cellulare utilizzato per il falso profilo Instagram.

Nel mese in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, il risultato conseguito sottolinea, ancora una volta, l’importanza di denunciare per tempo alcuni comportamenti, segnali di una escalation che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.