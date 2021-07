E’ accaduto nel 2020, ma alla Asm se ne sono accorti appena ora di aver perso- a causa di un bug informatico,le immagini di radiodiagnostica avanzata di 821 utenti che si erano sottoposti a esame prima dell’epidemia da covid, tra novembre 2018 e marzo 2019. Ci sono però i referti. L’azienda ha comunicato l’accaduto al garante per la tute1a della Privacy e consentirà ai cittadini in vita, naturalmente, di ripetere gratis gli esami Ormai è andata. Ma quelle immagini, dati sensibili, dove sono finite? La rete è un mare magnum..e presenta vortici, anfratti perchè mani esperte possano arpionare quello che si vuole. E sulla salute non si può andare avanti con leggerezza. Lo abbiamo visto con la inaffidabile APPimmuni e per quanto si prospetterebbe con una possibile contraffazione dei green pass. Purtroppo il sistema della privacy è il segreto di Pulcinella. Altro che firme per l’utilizzo del consenso informato. Errore o orrore di sistema?



COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI UTENTI DELL’ASM

L’Azienda Sanitaria di Matera ha comunicato a 821 utenti che hanno eseguito esami di radiodiagnostica avanzata nel periodo Novembre 2018 – Marzo 2019, di non avere più a disposizione le immagini a causa di un bug del sistema informatico, avvenuto nel 2020 e recentemente venuto a conoscenza dell’ASM. Restano ancora a disposizione i referti relativi alle suddette immagini.

“In risposta a quanto accaduto, abbiamo tempestivamente segnalato al Garante della Privacy tale criticità. Questa Direzione ha l’intento di costruire un nuovo rapporto con i cittadini, contraddistinto da trasparenza, difesa dei diritti e fornitura di prestazioni all’avanguardia, pertanto, si è provveduto ad adottare tutte le misure necessarie affinché ciò non si possa più ripetere. Nelle prossime settimane daremo informazioni dettagliate per poter ripetere gratuitamente le prestazioni le cui sole immagini non sono più disponibili nel sistema informatico Ris Pacs”. Lo afferma in una nota il Commissario Straordinario, Dott.ssa Sabrina Pulvirenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri di telefono: 0835.253680, 0835.252226, 0835.252088, 0835253645 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.