Perrino (M5S): CPR di Palazzo San Gervasio, violazione diritti umani

Sono stati 35 i casi di maltrattamenti ai danni delle persone ristrette nel Cpr di Palazzo San Gervasio (Potenza) accertati nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all’arresto di un ispettore della Polizia e ad altre tre misure interdittive, con una trentina di indagati, tra i quali diversi medici che hanno prescritto il Rivotril a persone che non avevano bisogno. In una conferenza stampa, svoltasi questa mattina, il procuratore della Repubblica Francesco Curcio, ha ringraziato la Polizia di Stato “per la capacità di svolgere indagini su persone al suo interno”. L’inchiesta ha riscontrato “un vero e proprio monopolio dell’assistenza legale” all’interno del Cpr, con parcelle “anche di 700 mila euro” liquidate ad un solo studio legale dallo Stato. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale del M5S Gianni Perrino che in una nota scrive: “Che la situazione del CPR di Palazzo San Gervasio non fosse delle migliori, era una cosa già risaputa da mesi. I particolari che emergono dall’inchiesta della Procura di Potenza sembrerebbero confermare i dubbi riguardo la corretta gestione del CPR, assurto alle cronache nazionali come la “Guantanamo d’Italia”. Qualche settimana fa abbiamo portato la questione in Consiglio Regionale, ascoltando in IV CCP l’attivista Maurizio Tritto e l’Avv. Angela Maria Bitonti dell’Associazione Diritti Umani (ADU) affinché la commissione prendesse atto delle gravi violazioni dei diritti umani che si sarebbero consumate nella struttura presente sul territorio regionale. “Sulla gestione dei Cpr è in gioco la credibilità dello Stato“: facciamo nostre le parole del Procuratore Curcio, pronunciate questa mattina in conferenza stampa. Crediamo sia doverosa una presa di posizione da parte della Regione Basilicata per sollecitare il Governo ad un maggior controllo di queste strutture. Non possiamo permettere che il nome della nostra regione venga accostato a simili vicende. Lo stesso Statuto regionale afferma che la Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale. Occorre verificare che tale struttura operi secondo quanto previsto dal quadro normativo e non sottovalutare i campanelli d’allarme che di tanto in tanto rompono il silenzio che ammanta questi luoghi di disperazione e, spesso, di irrazionalità.”

