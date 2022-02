Per contrastare la violenza di genere, la diffusione dei messaggi sessisti e la diffusione di stereotipi si può partire dal protocollo sottoscritto con l’Anci Basilicata nel 2021.

Ad affermarlo è la Consigliera regionale pari opportunità, Margherita Perretti. Sarebbe un mezzo di condivisione tra i Comuni della regione, dice la Perretti.

“La Commissione regionale pari opportunità ha sottoscritto, nel 2021, un protocollo di intesa con l’Anci Basilicata al fine di promuovere la condivisione di buone pratiche tra i Comuni della nostra regione, come il contrasto alla violenza di genere, alla diffusione di stereotipi e messaggi pubblicitari sessisti, la proposizione di attività formative sulle questioni di genere, l’incentivazione di una toponomastica al femminile, la diffusione di una cultura paritaria”. Ad affermarlo la presidente della Crpo, Margherita Perretti, evidenziando che “Partendo da questo protocollo la Crpo e l’Anci di Basilicata hanno invitato tutte le Sindache e i Sindaci della Basilicata ad aderire al documento di Anci nazionale ‘Patto dei Comuni per la Parità e contro la violenza di genere’, a cui hanno aderito ad oggi oltre 140 Comuni italiani”.

“L’azione sinergica sviluppata dalla Crpo con l’Anci Basilicata – continua Perretti – ha avuto un riscontro positivo, poiché già diversi Comuni lucani hanno approvato l’adesione a questo documento con le relative delibere di Giunta.Avrebbe certamente un forte valore simbolico poter ottenere una grande adesione a questo impegno per la parità da parte dei Comuni lucani, adesione che comporta precisi impegni, dall’applicazione della Convenzione di Istanbul, allo scambio di buone prassi tra le amministrazioni comunali, fino ad una governance equa e rispettosa dei diritti con una trasversalità delle politiche paritarie”.