Poche ma efficaci righe in una newsletter e un titolo incoraggiante, improntato all’ottimismo: “Pronti! Palazzo Gattini riapre il 10 luglio’’. Per Matera e per quella struttura tirata su oltre 10 anni fa da un imprenditore tenace, come Nicola Benedetto, che si innamora dei sogni per farli diventare realtà, è una bella notizia, di speranza e di tenacia, di voglia di rimboccarsi le maniche per cominciare a seminare e a raccogliere in maniera consistente quando le condizioni lo consentiranno.E del resto il lavoro avviato all’’interno del C.A.M è fatto di piccoli passi e di lungimiranza. Poi, da queste parti, e magari proprio al Gattini potrebbe tornare James Bond (l’attore Daniel Craig nella foto di commiato, a quanto pare padre di una bimba nel film) e altri protagonisti del cast e le cose potrebbero portare a risultati positivi per la città, che attende l’uscita in autunno di ‘’ No time, to die’’. Sarebbe un deflagrazione positiva per innescare la ripresa del turismo locale dopo il silenzio “d’ordinanza “ seguito alla cerimonia di chiusura dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e quello “tombale’’ davanti ai portoni sbarrati di Hotel, residence e della filiera alberghiera cittadina di diverso livello e dimensione del periodo di confinamento domiciliare, procurato dal virus a corona. Buona fortuna al Gattini e agli altri albergatori che hanno aperto o stanno pensando di farlo.

LA PROMESSA DI JAMES BOND A SETTEMBRE 2019

DALLA NEWSLETTER

Pronti! Palazzo Gattini riapre il 10 luglio.

L’attesa è finita, abbiamo fissato la data di riapertura di Palazzo Gattini: il 10 luglio!

In questi mesi abbiamo lavorato per definire le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza tue e del nostro staff, per mantenere alto il livello della nostra accoglienza e per offrirti un’esperienza indimenticabile. In questo non siamo soli: condividiamo con le altre strutture ricettive che formano il Consorzio Albergatori di Matera la volontà di continuare a offrire servizi di accoglienza di alta qualità. Abbiamo preparato anche qualche sorpresa e una tariffa speciale: non vediamo l’ora di incontrarti!

Palazzo Gattini: sanificato, sicuro e pronto ad accoglierti

Abbiamo definito protocolli di sicurezza e misure di pulizia e sanificazione estremamente accurate per tutelare la tua salute e quella dei nostri collaboratori. Abbiamo fatto anche qualcosa in più: abbiamo avviato una collaborazione con Teamwork di Rimini e ottenuto la certificazione Secure Clean Hotel. Infine, per te una sorpresa in esclusiva: la possibilità di fruire dell’elegante piscina all’aperto di Alvino 1884 Hotel & Resort.

Noi siamo pronti, non vediamo l’ora di vederti!