Chi la dura la vince e, dopo stagioni di atti vandalici e riparazioni affidate a ”mest’ Rino Malcangi su mandato del mecenate maestro Saverio Vizziello, per il vecchio Kyrov la musica sembra cambiata. Al pianoforte, ricollocato al belvedere Guerricchio, che ospita musicisti da ogni dove, si avvicinano appassionati e autodidatta, in grado di suonare (e non strimpellare) sulla tastiera. Un repertorio vario da ”Per Elisa” all’Inno alla Gioia, da Odeon Rag a Fra Martino Campanaro. Va bene cosi.E se di sera capitasse un virtuoso del piano bar, cittadini e turisti, saranno ben lieti di applaudirlo.