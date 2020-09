Ci risiamo. Un masso lanciato dall’alto a tarda notte finito sul selciato di vico Lombardi nel Sasso Barisano, che avrebbe potuto colpire e ferire qualcuno. E non è la prima volta che accade, quando le condizioni di goliardia o di ebrezza superano ogni limite di sopportazione. Residenti materani e ospiti della nostra città hanno segnalato, da quanto ci hanno riferito concittadini in apprensione e preoccupazione per quanto accade, ma le comitive di giovani continuano a farsi sentire ”imperterrite” nonostante i richiami alla correttezza e al rispetto dei luoghi e della quiete altrui. Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomento e degli ”eccessi” della movida. Le decisioni adottate in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza hanno portato, nel recente passato, ad azioni incisive in altri versanti del centro cittadino . Segnaliamo, ma lo faranno anche i cittadini, anche questa. Serve una azione continua di prevenzione, e sensibilizzazione, per intervenire sulle cause degli ”eccessi” da movida. Ragazzi, famiglie e scuole- quando riapriranno- e altri soggetti che concorrono a tenere accesi luci e suoni ,dell’aggregazione e del divertimento, lavorino per tenere alti gli standard di rispetto della convivenza civile e del decoro urbano. Senza dimenticare la sicurezza anticovid e da ”infortuni’ vaganti.