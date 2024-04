Pericoli del web e Intelligenza Artificiale? In guardia a tutela di dati e diritti

E la conferenza nazionale organizzata a Matera da Osservatorio nazionale informatica forense (Onif,) Silp Cgil e Fondazione Transita, sul tema ” La digital forensics e la Cybersecurtity per la protezione dei dati e dei diritti”, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, della pubblica amministrazione, di esperti del settore e di docenti universitari, ha confermato importanza di temi -per la sicurezza personale e del sistema Paese- che richiedono profonda conoscenza, professionalità, esperienza e tanta voglia di approfondire questione in continua evoluzione. Argomenti di strettissima attualità con furti di identità, di dati, che finiscono in quella rete oscura, sommersa, dove l’illegalità è di casa e può colpire chiunque: dalla persona abituata a utilizzare con cautela e tutele profili, accessi a siti o pagine social, per lavoro o altro, a persone fragili ( dagli anziani agli adolescenti o che vivono situazioni psicologiche particolari) a realtà (istituti di credito, enti locali, industrie, ospedali) che gestiscono dati sensibili e servizi che fanno gola a quanti intendono utilizzarli per scopi meno nobili. L’attacco hacker al sistema informatico del servizio sanitario della Basilicata, e tra queste la Asm, con tutti i disagi che ha comportato per alcune settimane sia agli operatori sanitari e amministrativi che ai cittadini, ha confermato come il pericolo è in agguato, soprattutto quando il sistema di difesa va messo al passo con i tempi. La scaletta degli argomenti, seguita con attenzione nella sala convegni di Alvino Relais, ha fatto dell’evento ” Matera Digisec 2024”(https://giornalemio.it/eventi/a-matera-lannuale-conferenza-dellosservatorio-nazionale-per-linformatica-forense/) una occasione per accrescere confronto e sinergie, come ha ricordato il presidente dell’Onif Paolo Reale, che ha coordinato una tavola rotonda con rappresentanti del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e di altre categorie. Una problematica, in particolare, legata al mondo dei cinema ,ha aperto più di un interrogativo su quanto sta accadendo in un mondo dove la manipolazione della realtà e dei contenuti, per fini indipendenti dalla nostra volontà, stanno prendendo pericolosamente piede. E con danni, anche economici, per chi dovesse subirla. A spiegarla l’attore materano Domenico Fortunato, autore di film e fiction di successo.



“Quattro anni fa mi hanno hackerato il profilo instagram – ha detto Domenico Fortunato. Una notte, all’improvviso, prima di addormentarmi ho dato un’occhiata al telefonino, sul quale non pubblico nulla della mia vita privata, per vedere se c’erano post di lavoro. Mi appare prima una faccia da mostro e poi scompare il mio sito. Dato che stavo girando ”Il commissario Rex” ho chiamato il giorno dopo la Polizia di Stato e l’ufficio del cerimoniale della Promozione della fiction, che stanno sempre sul set, portano le macchine per le sceneggiature. E, in pratica, ho chiesto aiuto e mi hanno portato presso la Polizia delle Telecomunicazioni per sporgere denuncia . Dopo sei mesi ho riavuto il mio profilo, in quanto mi hanno chiesto password e mail e altro”. Intelligenza artificiale argomento di stretta attualità che può essere una opportunità, ma sulla quale occorre fare molta attenzione. ” Faccio parte del direttivo degli attori professionisti italiani e abbiamo inviato una lettera al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando delle difficoltà e dell’intelligenza artificiale che sta creando, come clonare la voce ,il volto, le espressioni di un attore . E’ accaduto con Tom Hanks per uno spot creato a sua insaputa e con quelle modalità, che ha subito denunciato. Lo hanno fatto anche con la voce e volto del conduttore televisivo Fabio Fazio, per promuovere su Instagram prodotti finanziari che erano delle truffe. Al ministro Sangiuliano abbiamo chiesto di non finanziare le opere dove vengono clonati gli attori e ci ha risposto con una bellissima lettera , dicendo che i finanziamenti saranno concessi solo in quei lavori dove c’è l’essere umano con le sue emozioni , con la sua anima, il suo volto dà vita a personaggi che sono fatti di cuore, di anima, di vita”. Fin qui l’esperienza di Fortunato che ha finito un film che si chiama ”Malamore” , che parla di Sacra Corona Unita, prodotto dai RaiCinema, Altre Storie, e diretto dalla giovane e bravissima Francesca Schirru. Chissà che un giorno non debba recitare in un film dove i temi trattati in ‘ Matera Digisec 2024 sono il filo conduttore di indagini tra reale, virtuale e storie che si intrecciano. Un lavoro da esperti.



E su questo dalle aule dei tribunali, alle aziende private alla Pubblica Amministrazione non si transige, come ha ribadito l’ingegner Ugo Lopez, docente presso l’Università di Bari e Foggia, che ha soffermato sull’approccio integrato del Digital Forensics e Cibersecurity. Argomento di stretta attualità. Ci ritorneremo, anche in relazione a quanto ha cominciato a fare l’Unione Europea e l’Italia.