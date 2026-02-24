Perdere a Sanremo ed avere successo: i casi di Lucio Corsi, Vasco Rossi, Caterina Caselli, Zucchero….

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, questa sera inizia il tour de force nazionalpopolare del Festival di Sanremo che vedrà anche due lucani concorrere per la conquista del Leone d’Oro: Arisa e Chiello! Vogliamo però ricordare -a loro e a noi tutti- che non è per nulla necessario vincere la kermesse per assicurarsi il successo tra il pubblico. Anzi. Ci sono stati successi che hanno segnato la musica italiana ed ancora oggi tutti ricordano, a differenza di tante canzoni che pur avendo conquistato il primo posto sono passate rapidamente nel dimenticatoio. E spesso -queste ultime- non hanno nemmeno ottenuto un corrispettivo adeguato in termini di vendite. Ma è così che vanno le cose. Abbiamo già avuto modo di citare il caso dello scorso anno di Lucio Corsi con il suo brano “Volevo essere un duro“, classificatosi al secondo posto e poi consacrato da un trionfo generale. Così come quel secondo posto di tanti anni fa (60, esattamente 1966) conquistato dalla sua scopritrice Caterina Caselli con il suo inno così rivoluzionario per quei tempi: “Nessuno mi può giudicare“, che tutti ancora ricordano e canticchiano. Addirittura, pensate, in quello stesso anno al festival Adriano Celentano portò la sua celebre “Il ragazzo della via Gluck” …e fu addirittura escluso dalla serata finale (mentre nel 1961, con “24milabaci” si classificò secondo). E che dire di uno sconosciuto Vasco Rossi e la sua Vita spericolata, classificatasi penultima nel 1983? Stessa edizione in cui Toto Cotugno con il brano “L’Italiano” arriva solo quinto, ma vinse la classifica del concorso abbinato al Totip (la preferita dal pubblico da casa) e divenne uno dei più grandi successi internazionali della musica italiana. E ancora, l’indimenticato Rino Gaetano che con il suo irrituale cilindro e la travolgente Gianna (era il 1978) giunse solo terzo, ma poi ebbe un successo travolgente, rimanendo nell’immaginario collettivo ancora oggi.

C’è poi il caso Lucio Dalla che, nel 1971, giunse al Festival con il brano inizialmente dal titolo «Gesù Bambino», poi modificato in 4/3/1943 in quanto considerato blasfemo (oltre al titolo l’artista dovette cambiare anche alcune strofe per non incappare nella censura dell’epoca). Il brano conquistò solo il terzo posto ma è rimasta una delle più intense e toccanti canzoni, simbolo di riscatto e umanità. Ancora peggio l’anno successivo quando, con “Piazza grande“, si classificò ottavo. E quel 21° posto di Zucchero con “Donne” nel 1985? Per chiudere, ricordiamo Fiorella Mannoia e il suo celebre brano “Quello che le donne non dicono“, in gara nel festival del 1987, con cui raggiunse solo l’ottavo posto. Ma ci sarebbero ancora Gianluca Grignani che, nel 1995, con la sua Destinazione paradiso arrivò solo sesto tra le “Nuove proposte” e poi sappiamo com’è andata. Così come Mia Martini con la sua “Almeno tu nell’universo” che nel 1989 si fermo solo al nono posto. E ovviamente ce ne sono altri che abbiamo dimentichiamo di citare. Pertanto è chiaro che a Sanremo quello che conta per davvero per gli artisti è la possibilità di proporre il proprio brando per diverse sera ad un pubblico vastissimo. E se si è portatori di una canzone che -come si dice- “spacca“….il successo arriverà, indipendentemente dal podio. Allora orecchie aperte….sperando in un poco di buona musica.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.