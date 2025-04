Percosse alla moglie finita al Pronto soccorso. Polizia arresta a Matera 37enne

E la denuncia della donna è venuta proprio in Ospedale,a Matera, dove si era recata per farsi medicare dopo i maltrattamenti subiti dal compagno di 37 anni. Qui agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno invitato la donna a sporgere denunciare su quanto accadutole, a cominciare dall’autunno scorso. Maltrattamenti e minacce anche sul telefonino. La donna e suo figlio di 9 anni sono stati portati in una casa protetta. L’uomo, incensurato, è stato associato alla casa circondariale di Matera su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera, 37enne materano condotto in carcere dalla Polizia di Stato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, nei confronti di un 37enne, residente a Matera, incensurato, per i reati ipotizzati di maltrattamenti contro familiari aggravati e lesioni personali aggravate.

Qualche giorno fa, in tarda serata, veniva richiesto l’intervento della Volante presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, dove i poliziotti accertavano la presenza di una donna che, nel primo pomeriggio, era stata violentemente picchiata dal marito. Personale della Squadra Mobile riusciva a convincere la donna a presentare querela, facendo così emergere una situazione di perdurante grave conflittualità, aggravatasi a partire dal mese di ottobre 2024.

Numerosi i messaggi telefonici riscontrati, dal contenuto particolarmente minaccioso, tanto che si rendeva necessario traferire la vittima, insieme al figlio di 9 anni, presso una struttura protetta.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale casa Circondariale.