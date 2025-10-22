Percorso su gomma Matera Bari…un’odissea per i cittadini

“Mentre le FAL si fregiano di trenini elettrici, costati alla comunità circa ottanta milioni di euro e che a nulla servono se non collegare la città di Altamura, i nostri concittadini costretti a raggiungere Bari per motivi di lavoro o di studio ogni giorno sono soggetti ad affrontare una odissea all’andata, come al ritorno.” Lo denuncia il consigliere comunale Angelo Raffaele Cotugno (Gruppo Misto) con una nota in cui specifica che “Mi riferisco alle due corse mattutine (152 e 152 bis) e alla corsa delle 17. 00 per il rientro.

Molti viaggiano in piedi ammassati in condizioni da terzo mondo, spesso in ritardo per le fermate in altri paesi.

Sembra impossibile che tutto ciò accade nella Capitale della Cultura, sembra impossibile che non possano esserci delle corse dirette da e verso il capoluogo pugliese.

Una situazione vergognosa alla quale si deve porre rimedio mettendo in campo risorse, che non possono e non devono essere solo destinate per collegare il nostro capoluogo di regione.

Matera è la locomotiva della nostra regione, ma i nostri concittadini viaggiano su carro bestiami, provare per credere assessore Fragasso e assessore Pepe.

Ad maiora semper.“

