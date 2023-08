Percorso enogastronomico alla scoperta del Pollino

La manifestazione “Gusta il Pollino” è alla sua X edizione e si ripresenta con un autentico salto di qualità, sia per i personaggi coinvolti che per il percorso enogastronomico interessato alla degustazione di vini e di piatti legati alla tradizione del territorio, in un itinerario dei prodotti agroalimentari di pregio creato durante questi anni dall’ALSIA Pollino di Rotonda. Saranno, quindi, attori principali gli agricoltori custodi, i cuochi custodi e i trasformatori custodi del Parco Nazionale del Pollino, insieme ai cinque vini della Basilicata.

La passeggiata partirà da Piazza Civiltà Contadina, splendida realtà del centro abitato di Castronuovo di Sant’Andrea abbellita dalle sculture di Pietro Consagra, Mino Maccari, José Ortega, Pasquale Santoro, Giacinto Cerone e Carlo Lorenzetti, e si concluderà con le visite guidate al Polo Museale, tra la magia e il fascino dell’antico Rione Manca.

Per l’occasione, per ricordare il centenario della nascita di Rocco Scotellaro (1923-2023), sarà allestita una mostra di Mino Maccari (Siena, 24 novembre 1898 – Roma, 16 giugno 1989), composta da 35 opere relative agli incontri di Scotellaro da “Cesaretto” a Roma, con Amelia Rosselli, Bassani, Guttuso, Balestra e Mezio.

Saranno presentate le t-shirts da collezione disegnate dall’artista Giuseppe Salvatori (Roma, 1955), con cui verrà promossa la raccolta fondi “in Cammino con Sant’Andrea Avellino – For Africa – In ricordo di Sandro Berardone” destinata ai bambini della scuola d’infanzia di Andaingo Gara, in Madagascar, gestita dalle suore “Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino”.

La giornalista Beatrice Volpe converserà, sotto la frescura del grande leccio, con “Gli irriducibili”: gli imprenditori che sono rimasti per proteggere e rigenerare il territorio.

I visitatori avranno a disposizione un calice, con il quale potranno degustare i vini, e una scheda, con vari tickets, con i quali potranno assaporare i piatti tipici, visitare i musei, e scatenarsi, se vorranno, con il gruppo di danze popolari Magarije, che renderà il percorso ancora più magico con suoni, pizzica, tammuriata e tarantelle di Castronuovo di Sant’Andrea.

Protagonisti della manifestazione saranno i pomodori costoluti di Rotonda (PAT), i peperoni di Senise (IGP), la pasta e le farine prodotte con i grani coltivati nel Parco Nazionale del Pollino, i salumi e i formaggi di Chiaromonte, l’olio extra vergine di olive majatiche di Ferrandina, il miele e le marmellate del Pollino, la frisella di Castronuovo di Sant’Andrea, i pomodorini gialli di Castronuovo di Sant’Andrea (PAT), i peperoni bianchi di Castronuovo di Sant’Andrea (PAT), i vini di Chiaromonte (IGP), il grottino di Roccanova (DOP), il Terre dell’Alta Val d’Agri (DOP), il Matera (DOP) e l’Aglianico del Vulture (DOP), insieme ai musei di Castronuovo di Sant’Andrea che ruotano attorno alla Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”: il MIG. Museo Internazionale della Grafica con l’Atelier “Guido Strazza” per la calcografia, il Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino, il Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”.

L’obiettivo di “Gusta il Pollino 2023” sarà quello di trasmettere, attraverso i prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità dei paesi lucani del Parco del Pollino (PAT, IGP, DOP), la cultura del territorio, e nello stesso tempo, cercare di innescare uno stimolo verso un’originale forma di viaggio nell’area interna della Basilicata. Per tanto l’intervista agli imprenditori che sono rimasti (“Gli irriducibili”), avrà come fine quello di incoraggiare a non andare via e a investire nelle risorse del territorio. E per questo proposito viene utile ricordare un antico proverbio, “L’unione fa la forza”. Un detto che esalta il gioco di squadra e la capacità di collaborare, che spinge le persone a unirsi e ad agire insieme, affermando che solo così si può essere più forti.

L’evento si pone anche lo scopo, oltre a promuovere i prodotti del territorio già rinomati, come i peperoni di Senise, il Grottino di Roccanova ecc., di fare da volano ai prodotti di Castronuovo di Sant’Andrea, che rischiavano di scomparire, e che solo da qualche anno, grazie al lavoro di caratterizzazione avviato dall’ALSIA Pollino, hanno ricevuto un riconoscimento: i pomodorini rossi e gialli, il mais da padella, il melone bianco invernale, il peperone bianco ecc. Ancora: promuovere la Biblioteca Comunale “Alessandro Appella” e i musei presenti a Castronuovo di Sant’Andrea, un unicum non solo regionale, e di porsi come amplificatore degli altri eventi già esistenti nel territorio, in un contesto di sistema.

***

PROGRAMMA

Dalle ore 10.00 – Piazza Civiltà Contadina

Raccolta fondi “in Cammino con Sant’Andrea Avellino – For Africa – In ricordo di Sandro Berardone”. Presentazione delle t-shirts da collezione disegnate dall’artista Giuseppe Salvatori (Roma, 1955).

Dalle ore 18.00 – Piazza Civiltà Contadina

Conversazioni sotto il grande leccio: la giornalista Beatrice Volpe incontra: Gli irriducibili: chi resta per proteggere e rigenerare

Dalle ore 21.00 – Piazza Civiltà Contadina/Piazza Marconi

Apertura percorso enogastronomico “Gusta il Pollino 2023”

Degustazione di piatti tipici del Pollino in abbinamento con i vini della Basilicata, con musica itinerante del gruppo di danze popolari Magarije.

35 opere di Mino Maccari (Siena, 24 novembre 1898 – Roma, 16 giugno 1989), relative agli incontri di Rocco Scotellaro da “Cesaretto” a Roma, con Amelia Rosselli, Bassani, Guttuso, Balestra e Mezio.

***

MENU DEGUSTAZIONE

“Frisella di mamma Margherita” condita con insalata di pomodori costoluti di Rotonda (PAT), peperoni bianchi di Castronuovo di Sant’Andrea (PAT), olio extra vergine di olive majatiche di Ferrandina.

Bianco IGT di Chiaromonte

***

Salumi di Chiaromonte: filetto e salsiccia con finocchietto selvatico del Pollino, da maiale lucano allevato biologicamente, stagionati in cantina a temperatura naturale.

Pane preparato con farina di carosella e farina di cappelli da grani coltivati nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

Terre dell’Alta Val d’Agri rosso DOP

***

Peperoni cruschi di Senise IGP, crostino con patè di peperoni cruschi di Senise IGP, tozzetto di pane con confettura di pomodorini gialli di Castronuovo di Sant’Andrea PAT.

Pane preparato con farina di carosella e farina di cappelli da grani coltivati nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

Matera rosso DOP

***

Rasckatielli, preparati con farine di grani prodotti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, con crema di peperoni di Senise IGP, olio extra vergine di olive majatiche di Ferrandina.

Grottino di Roccanova rosso DOP

***

Formaggio paddaccio del Pollino (PAT) e confettura di agrumi della Costa Ionica (arance tarocco, arance navel, arance rosse, arance amare), caprino semi stagionato di Chiaromonte e miele millefiori del Pollino.

Pane preparato con farina di carosella e farina di cappelli da grani coltivati nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

Aglianico del Vulture DOP

***

LE AZIENDE PROTAGONISTE (“Gli irriducibili”)

Mulino Arleo, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Panificio di Matteo, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Azienda Agricola Vena Francesca, Rotonda (PZ)

Azienda Agricola Antonietta Pennella, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Società Agricola Noviello, Ferrandina (MT)

Macelleria Arcomano, Chiaromonte (PZ)

I Sapori Lucani, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Masseria Casa Arleo, Senise (PZ)

Azienda Agricola “Arte in Orto”, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Gusto Fantastico, Senise (PZ)

Ristorante Oliver, Senise (PZ)

Azienda Agricola Maria Stellato, Chiaromonte (PZ)

GDS Di Sirio, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Azienda Agricola Durante, Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)

Cantine Vozzi, Chiaromonte (PZ)

Cantine Al Giardino del Principe, Grumento Nova (PZ)

Cantine Dragone, Matera

Cantine De Biase, Roccanova (PZ)

Cantine Terra dei Re, Rionero in Vulture (PZ)