Davvero un successo da ripetere presto la prima edizione di “Percorsi culturali italiani”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Matera. Una formula organizzativa che ha visto la realizzazione di eventi letterari e musicali, incontri, distribuiti sul territorio materano. Utilizzati sia gli autorevoli spazi istituzionali (la Biblioteca Provinciale Tommasi Stigliani a Matera) sia alcune location di grande interesse (Palazzo Materi a Grassano, piazza Cattedrale ad Irsina). Dieci gli eventi messi in scena in un mese e mezzo. L’ultimo a Montalbano Jonico con gli studenti che per un’intera mattinata hanno dialogato con la scrittrice Mariolina Venezia. I suoi romanzi hanno ispirato la serie televisiva di successo Imma Tataranni sostituto procuratore. Archiviata la prima edizione di “Percorsi culturali italiani”, coordinata dal direttore artistico Giuseppe Papasso, si lavora già al prossimo anno. “La rassegna Percorsi Culturali Italiani ha rappresentato un importante momento di arte, musica e spettacolo, ma anche di aggregazione culturale su tutto il territorio della provincia – ha sottolineato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese -; in tale ottica, abbiamo voluto coinvolgere diversi comuni del materano, protagonisti di diversi eventi di grande spessore, in cui tutti i cittadini, giovani e meno giovani, hanno avuto modo di interagire. Con questo cartellone promosso dalla Provincia volevamo dare un forte segnale di ripartenza dopo un difficile periodo di emergenza sanitaria, e ritengo che il bilancio sia più che positivo. Dalla cultura arriva lo slancio per rinascere, con la cultura possiamo continuare a far crescere il nostro territorio. Il grande successo riscosso tra i paesi e tra la gente – ha concluso Marrese – ci offre lo stimolo per riproporre la manifestazione anche il prossimo anno, attraverso nuove idee e iniziative e con il coinvolgimento di altri comuni”.