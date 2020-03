“Sono scosso. Mai ricevuto minacce. Non ho nulla che faccia pensare alle ragione dell’atto che ha portato all’esplosione all’interno della mia auto, parcheggiata sotto casa. Sono sconcertato e preoccupato per questo segnale duro…E’ stato un fulmine a ciel sereno” . E’ il commento del consigliere regionale di Matera e del Pd Roberto Cifarelli, dopo l’attentato che ha distrutto la sua vecchia Ranger Rover, parcheggiata sotto casa. Un’auto usata, e nel motore migliaia di chilometri. Dovrà comprarsene un’altra per continuare a lavorare, a fare politica nella massima assise regionale. E su questo aspetto Cifarelli , svegliato dal botto insieme a sua moglie e ad altri inquilini, ribadisce di aver sempre fatto il proprio dovere anche quando è stato assessore. La Polizia di Stato ha raccolto la sua denuncia e proceduto ai rilievi del caso. Nessun danno ai veicoli vicini. Solo l’auto ormai inservibile con i vetri esplosi, la capote gonfiata e un bel buco sul sedile posteriore. La città si interroga sui possibili moventi, che lasciano il tempo che trovano. Servirà del tempo, se verranno fuori elementi concreti per venire a capo e individuare i responsabili, come accaduto per altri episodi ma con danni leggeri come taglio delle gomme o rigatura delle carrozzeria che hanno riguardato altre figure istituzionali . Nel frattempo si susseguono gli attestati solidarietà da cittadini, rappresentanti della politica e delle istituzioni.