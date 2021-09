Vengono dall’Austria e amano tante ”A’ come arte, ambiente e architettura. Si chiamano Angelo (nato a Matera) e la compagna austriaca Andrea, e tornano periodicamente nella Città dei Sassi. Questa volta in coincidenza con un evento nazionale ma di risonanza internazionale. E così Angelo ha fatto una capatina al Cinema comunale, come continuano a chiamarlo in tanti, per acquistare i biglietti per del film ” No time to die” su James Bond a partire dal 30 settembre, dopo la prima nazionale che Matera ospiterà mercoledì 29 alla presenza di tre attori di fama come Gino Lollobrigida, Maria Grazia Cucinotta e Giancarlo Giannini, destinatari del premio ” I Sassi d’oro”. Per i biglietti c’è tempo.

Ma il cartellone con 007 è invitante. Tappeto rosso d’obbligo per la prima materana e un pizzico di mondanità, per la presenza di tre attori famosi, da portare alla Corte di Vienna. E del resto 007 in 25 puntate della serie ha avuto modo di raggiungere anche la capitale del ”bel Danubio blu”.