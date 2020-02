A seguire pubblichiamo il testo di un appello sottoscritto da Comitato No Triv Pisticci Scalo, Movimento Tutela Valbasento, Coordinamento No Triv Basilicata, con cui è stata lanciata la proposta per organizzare, per la prima volta in Basilicata, un evento/concerto per il prossimo Primo Maggio a Pisticci Scalo, chiaramente connotato: contro le estrazioni petrolifere, contro il perdurare delle attività di Tecnoparco, per l’uscita dal Fossile, per le attività di bonifica, per la programmazione della transizione energetica.

Per tutti coloro che ritengono l’iniziativa fattibile, che sia una buona idea da sostenere e a cui aderire (associazioni o singole persone), il primo appuntamento organizzativo si terrà (a partire dalle ore 18,00) Mercoledì 12 Febbraio 2020, nei locali del Circolo ALBA a Pisticci Scalo.

Ma ecco il testo integrale del documento-manifesto dell’iniziativa:

Il Primo Maggio a Pisticci Scalo

Quelli che hanno sempre pensato che ormai Pisticci e la Val Basento sono di stretta proprietà privata di Agip/Anic/Eni/Syndial

Quelli che hanno sempre pensato che la Val Basento è la loro discarica e che il fiume Basento è il pisciatoio dei veleni da 100 betoniere al giorno da 20 anni e per 200 anni ancora

Quelli che hanno sempre pensato che Tecnoparco è un Parco Giochi che dispensa lavoro e acqua distillata

Quelli che hanno sempre pensato che se a Pisticci Scalo senti puzza di uova marce bisogna usare il deodorante e mettersi alla moda con le mascherine

Quelli che hanno sempre pensato che a Pisticci, a Salandra, a Ferrandina, a Viggiano, a Corleto, ci si ammala e si crepa per sfizio, per stili di vita ed abitudini alimentari sbagliati

Quelli che hanno sempre pensato che la Basilicata tutta è terra di coglioni che si lasciano allevare ed avvelenare come conigli nella batteria industriale delle false promesse e dei consigli di volpi che mangiano galline

NON sono invitati al NOSTRO PRIMO MAGGIO!

E’ dalla fine degli anni’50 del ‘900 che tutta quella merda mortifera la chiamano “sviluppo”. E’ di funerale in funerale che ci dicono che “verranno adottate le migliori pratiche e tecnologie internazionali a tutela della salute e dell’ambiente”.

Nella terra degli allarmi che finiscono come i messaggi nelle bottiglie vuote dalle isole deserte; nella terra dove i sopravvissuti sono di troppo e le loro abitazioni devono essere spostate altrove; dove la terra stessa non è più nemmeno nominabile ed utilizzabile come tale (“no food”, “da caratterizzare”; “membrana di protezione”…); dove l’acqua ti manda dritto all’ospedale; dove l’aria dev’essere monitorata con tecnologie in prestito.

Nella terra/non terra che si soffre a viverla e che si sogna da emigranti forzosi, da luogo/non luogo senza presente e senza tempo, paradiso dell’alienazione di corpi e bisogni, dove tutto è traslato in mazzette/bustarelle/minacce/corruzione, dove MAI bisogna scordare che il padrone è uno e uno solo, altrimenti non esisti!

Nella terra dell’attesa in sospensione e a testa bassa, dove anche l’operaio grato al grande inquinatore è spia preventiva di lotte e di rivolte, dobbiamo imparare a mettere a valore le memorie, le conoscenze, i saperi, delle lotte vicine e lontane.

E’ un fatto che il PNIEC (Programma Nazionale Integrato Energia e Clima), i rimandi della Legge di Stabilità, i principali punti programmatici dell’azione di governo improntata alla realizzazione della New Green Economy, così come le linee di programmazione e di investimento annunciate dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Layen, sembrano riguardare altri lidi, altri pianeti, NON di certo questa terra!

In un mondo alla rovescia, un “governatore” generale della Finanza, affiancato per le attività di monitoraggio ambientale da un direttore ARPAB ex (?) funzionario dei servizi segreti, alla vigilia dell’avvio delle attività di estrazione/coltivazione di Tempa Rossa, si limita a snocciolare cifre da accordi con le multinazionali, scatenando il putiferio tra decine di sindaci e tutte le OOSS “maggioritarie” per un centinaio di posti di lavoro.

Avremo anche noi diritto ad aspirare ad un tracciato certo da seguire per onorare i molteplici impegni istituzionali assunti con le Agende (Agenda Onu 2030), con gli Accordi internazionali sottoscritti e confluiti nella definizione della SEN 2017 e del PNIEC 2019, per programmare ed attuare una concreta via di uscita e di risanamento, in sintonia con gli altri stati della comunità europea?

Saremo in grado di assicurare alle generazioni presenti uno sviluppo ecocompatibile per poter consegnare a quelle future un pianeta migliore?

Il riscaldamento globale, le emergenze climatiche, la desertificazione crescente, l’avvelenamento delle acque destinate alla potabilità ed all’agricoltura, la perdita progressiva di interi ecosistemi, sono qui ed ora le palpabili conseguenze del consumo di risorse, prescindendo dalla loro capacità di riproduzione.

Migliaia di scienziati ci dicono che forse è già troppo tardi perchè il pianeta possa riequilibrare i guasti prodotti dall’umana follia.

Occorrono, e subito, soluzioni e cambiamenti immediati nei modelli di sviluppo e negli stili di vita. Anzi, se questo è lo “sviluppo”, abbiamo il coraggio di dire che lo sviluppo è morto!

Per tracciare il necessario percorso delle bonifiche reali e della fuoriuscita dal fossile, servono scelte quantomeno coraggiose e fortemente condivise.

Se l’azione per il clima è tra le priorità politiche enunciate da Ursula Von der Leyen in occasione del suo insediamento alla Presidenza della Commissione UE nello scorso Dicembre ( almeno il 20% del budget dedicato sarà utilizzato per misure di protezione climatica), reclamiamo a maggior ragione e con forza l’incremento del supporto finanziario ai programmi democraticamente decisi e condivisi dal basso, per garantire nel modo meno impattante possibile lo sviluppo e l’adozione pianificata delle tecnologie più pulite ed innovative.

Perché dalla riconversione e dal superamento del fossile scaturiranno enormi potenzialità formative ed occupazionali, visto che la Banca Europea degli Investimenti verrà trasformata in una “Banca per il clima”, con relativo esponenziale incremento del budget europeo da dedicare alle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica, ai trasporti a basse emissioni di CO2, alle misure per la tutela ambientale e per la mitigazione dei rischi climatici.

Le principali istituzioni mondiali ed europee si stanno adoperando per la lotta ai cambiamenti climatici, indicando in cima alla loro agenda azioni dissuasive nei confronti dell’utilizzo delle fonti fossili.

I finanziamenti nel settore energetico della BEI prevedono il divieto di finanziamento e di investimento nei progetti nei combustibili fossili a partire dal 2021, compreso il gas naturale.

Per poter garantire all’Europa di essere la prima area geopolitica ad impatto climatico zero entro il 2050, lo scorso 15 Gennaio il Parlamento Europeo ha varato un Piano di investimenti (detto Green New Deal europeo) da mille miliardi nell’arco di dieci anni, per l’attuazione dei progetti ecosostenibili .

Il Piano è destinato a creare un “contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso un’economia climaticamente neutra, verde, competitiva ed inclusiva”.

Considerato che alcune Regioni sono destinate a pagare un prezzo socio-economico più alto nella fase di transizione energetica, il Piano prevede l’introduzione di misure di sostegno “pratico e finanziario al fine di aiutare i lavoratori e generare gli investimenti locali necessari”.

Il meccanismo per la transizione giusta genererà investimenti per ulteriori 100 miliardi di Euro nel periodo 2021-2027, necessari a sostenere comunità e lavoratori che dipendono dalla filiera dei combustibili fossili, nella consapevolezza programmatica di dover ridurre il fabbisogno energetico, migliorare l’efficientamento, abbassare i costi di generazione, abbattere i livelli di inquinamento in tutte le matrici ambientali, salvaguardare il paesaggio e la cultura quali beni comuni.

Il Primo Maggio a Pisticci Scalo inizieremo, insieme, il count down per la fuoriuscita dal fossile!

Lo faremo con la rabbia e il dolore che ci opprimono gli animi dopo decenni di sistematica colonizzazione e sfruttamento.

Lo faremo coi ragazzi e con le ragazze di Friday For Future, con le lavoratrici e con gli operai capaci di camminare con dignità sognando un mondo senza ricatti e senza padroni.

Lo faremo soprattutto con chi di tutto questo schifo si è ammalato, con le mamme e con i bambini di Taranto che sognano di poter giocare all’aperto ed andare senza rischi a scuola; con le associazioni che con noi si battono contro l’imposizione del progetto interregionale Tempa Rossa.

Lo faremo con le donne e con gli uomini libere/i di Viggiano, di Montemurro, di Grumento, di Corleto, coi lucani che temono la trasformazione in permessi di ricerca e coltivazione altre 17 istanze, ma anche con i pugliesi, i campani, i calabresi, con cui condividiamo l’acqua dei nostri fiumi e dei nostri invasi.

Lo faremo idealmente con i nostri compagni delle terre inquinate di Sicilia, della Sardegna, dell’Abruzzo, del Centro e del Nord Italia, per una battaglia comune contro monnezza e veleni di ogni tipo e per il diritto alla salute.

Lo faremo con un forte abbraccio ideale a tutte le persone che in Libia, in Iraq, in Palestina, nel Mediterraneo, stanno subendo guerre per procura per l’accaparramento dei giacimenti di petrolio e di gas.

Lo faremo, perché sapremo trasformare rabbia e dolore nella gioia della conquista di un futuro degno di essere vissuto!”

Comitato No Triv Pisticci Scalo

Movimento Tutela Valbasento

Coordinamento No Triv Basilicata

4 Febbraio 2020