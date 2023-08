Il normale passaggio di pedoni e veicoli lungo via Protospata, interessata dal crollo di una palazzina il 31 luglio scorso, riprenderà a breve non appena il Comune di Matera avrà provveduto a installare pannelli di protezione dei pedoni. Necessario anche qualche piccolo intervento di ripristino stradale dove hanno operato mezzi movimento terra cingolati e pesanti. Dopodicchè via le transenne.