Per SUNIA, SICET ed UNIAT il bando edilizia sovvenzionata del Comune è valido e corretto

Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat con la nota che pubblichiamo a seguire contestano radicalmente quanto sostenuto dal Segretario della Unione Inquilini di Matera – Martoccia Fortunato (https://giornalemio.it/cronaca/unione-inquilini-matera-bando-edilizia-sovvenzionata-del-1-ottobre-e-viziato/) – in riferimento al Bando per l’assegnazione di alloggi ERP del Comune di Matera compreso le conseguenti considerazioni riferite al Sindaco, al Prefetto e all’ATER. Per SUNIA, SICET ed UNIAT, dunque, “il bando pubblicato dal Comune è valido perché corretto e in osservanza della Legge Regionale nonché Nazionale per quel che attiene alcuni riferimenti normativi previsti nel bando comunale dei 1° ottobre 2022″. Al collega Martoccia viene imputatao di essere incorso in un “macroscopico errore“.

Ma ecco a seguire la nota integrale delle tre associazioni di inquilini: “Nei giorni scorsi, a mezzo di un comunicato stampa riportato su alcune testate giornalistiche locali, il responsabile dell’ U.I. (Unione Inquilini) di Matera ha inteso “sentenziare” che il bando pubblicato dal Comune di Matera e riguardante l’assegnazione di alloggi E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) più noti come “case popolari” fosse “viziato” per, a Suo dire, una serie di anomalie. Di tanto comunicava al Prefetto di Matera e allo stesso Sindaco della città chiedendo Loro un incontro e/o comunque un riscontro alle sue contestazioni in merito.

Sempre nel contesto delle diverse “lettere aperte” inviate si doleva anche del fatto di non aver avuto risposte dagli Enti preposti valutando e reputando, questo “silenzio”, alla stregua di una “dichiarazione di guerra” nei confronti del sindacato U.I. da egli rappresentato e di conseguenza contro le categorie che più meritano attenzioni e, contestualmente ricordava ai lettori che “rappresentava un sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale e locale”.

Tra l’altro, si chiedeva nella denuncia “la domanda nasce spontanea” com’era possibile che due Enti affermati per la gestione dei bandi riferendosi precisamente al Comune e all’Ater di Matera potessero “fare degli errori così elementari se non addirittura banali”?

Nella Sua “lettera aperta” non lesinava alcun commento e sulla capacità degli amministratori e sul loro modo di comportarsi nella gestione delle case e dei cittadini negando a quest’ultimi la possibilità di partecipare ad un “bando corretto” e, addirittura insinuando “sono forse già stati individuati gli assegnatari?”. Praticamente nel Suo scrivere, ha additato tutti come degli incapaci spingendosi finanche in considerazioni in materia fiscale e chiedendo a gran voce, più che convinto delle Sue ragioni, di correggere il bando pubblicato il 1° ottobre 2022 accogliendo le sue tesi in merito.

Le OO.SS. degli Inquilini “SUNIA” – “SICET” – “UNIAT” di Matera, (rappresentate rispettivamente da Casertano Francesco, Clemente Antonio e Antonucci Angelo che ricordiamo sono realmente le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello Nazionale, Regionale e Provinciale ed hanno, insieme, elaborato e sottoscritto nel 2019 l’accordo territoriale per i canoni concordati al comune di Matera rinnovando il precedente accordo del 1999. Solo nel 2020 la U.I. ha aderito, accettandolo in toto, a detto accordo) si dissociano fermamente da quanto dichiarato dal rappresentate U.I. Fortunato Martoccia reputando quanto da egli riportato pregno di espressioni improprie e inconferenti, dimostrando grave e inescusabile negligenza in uno con una inammissibile superficialità.

Bene avrebbe fatto a chiedere, prima ancora di partire “lancia in resta” all’inseguimento di motivazioni prive di fondamento, un incontro con le sopra OO.SS. per verificare ed eventualmente concordare un’azione comune come si conviene tra persone civili assumendo di fatto nei nostri confronti un comportamento gravemente scorretto e sleale. Ma v’è di più: le notizie affidate alla stampa hanno sicuramente comportato sconforto, disorientamento e sfiducia nei cittadini (già messi a dura prova dalla situazione economica) interessati al bando.

Le modalità e le ragioni con cui il Martoccia ha inteso affrontare la questione, riportano alla mente le avventure narrate dal Cervantes tramite il suo ben noto personaggio che lotta contro i mulini al vento assieme al suo fido scudiero (scudiera nel nostro caso) costituendo così la metafora della ricerca dell’identità e di quella persa, smarrito nelle allucinazioni e nell’ignoranza…..

Per SUNIA, SICET ed UNIAT il bando pubblicato dal Comune è valido perché corretto e in osservanza della Legge Regionale nonché Nazionale per quel che attiene alcuni riferimenti normativi previsti nel bando comunale dei 1° ottobre 2022.

Il motivo di doglianza denunciato come “viziato” espresso dal rappresentante U.I. Fortunato Martoccia in riferimento all’anno d’imposta da indicare sul bando pubblico non può trovarci, come di fatto non ci trova, assolutamente d’accordo. Nel bando è correttamente indicato l’anno di riferimento dei redditi da riportare (2020) perché essendo stato pubblicato il 1° ottobre 2022 la “stagione” dichiarativa per l’anno d’imposta 2021 termina il 30 novembre (e se necessario anche oltre) e non il 30 settembre come infelicemente ed erroneamente denunciato dal Martoccia.

E’ evidente che il responsabile della Unione Inquilini signor Martoccia non conosce o mal interpreta la normativa di riferimento ovvero il D.P.R. 29.09.1973 nr. 600 e ss.mm.ed ii. “le persone fisiche…omissis…presentano la dichiarazione (dei redditi) …..omissis….entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.

Purtroppo per lui, tra i rappresentanti delle nostre Organizzazioni v’è un fiscalista di comprovata, quarantennale esperienza (Antonucci Angelo già responsabile del CAF UIL) che in merito alle effettive scadenze dei modelli dichiarativi non ha alcun dubbio, come pure i nostri esperti dei rispettivi CAF CGIL e CISL. Per coloro che volessero approfondire gli aspetti fiscali riguardanti le scadenze si rinvia a quanto pubblicato sul “giornalemio.it/economia/tasse-e-redditi”

Se solo avesse avuto l’iniziativa di richiedere un confronto non sarebbe incorso in questo macroscopico errore che lo vede infine gravemente danneggiato nell’immagine di rappresentante della O.S. Unione Inquilini.

Sunia, Sicet ed Uniat esprimono tutta la loro solidarietà alle Istituzioni e ai loro Dirigenti così inauditamente e a torto tacciati di incapacità e superficialità, e restano a disposizione per qualsivoglia incontro.

Terminiamo con l’auspicio che chi ha errato reciti il mea culpa e presenti le proprie scuse a chi gratuitamente vituperato a mezzo stampa.”